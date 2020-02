Ocho artículos que no pueden faltar en tu 'kit de carnavalero'

El Carnaval está a la vuelta de la esquina, ¿pero sabes cómo armar tu kit carnavalero? Si no tienes idea de cómo armarlo, aquí te damos unas ideas de lo que no puede faltar para que las tomes en cuenta y no vayas desarmado al festín.

Los sombreros, gorras o pañoletas, ten en cuenta este accesorio pues es muy importante para evitar que el sol penetre sobre tu cabeza y maltrate tu cabello; y a la misma vez que te sirve como protector ante los rayos UV.

Los lentes de sol no pueden faltar, son un implemento perfecto tanto para darle un toque diferente al look y protegerte del sol.

En tu maletín no puede faltar un termo, este recipiente es muy importante que lo cargues con agua para evitar deshidratación. ¡Que no se te olvide tu cooler!

Cangureras, es importante llevar tus documentos contigo por esto deberías llevar una bolsita discreta y resistente al agua. El dinero, tarjetas de créditos, licencia de conducir y las llaves del carro no es recomendable cargarlas contigo, déjalas en el lugar donde estés hospedándote. ¡Ojo, esta puede ser impermeable así evitarás que lo que cargues se te moje, de igual manera no se recomienda llevar el teléfono celular!

Recuerda siempre llevar un bloqueador y un protector de labios contigo, pues así evitarás que el sol afecte tu piel.

Los preservativos también debes tenerlos en cuenta, así sea que lo vayas o no a utilizar, como dice el dicho “mejor es prevenir que lamentar”.

Los medicamentos que no pueden faltar en tu kit carnavalero son los analgésicos en caso de dolor o fiebre, antiinflamatorios, ungüentos para quemaduras, antiácido en caso de acidez estomacal, antieméticos para mareos y vómitos, para la diarrea, alergias y congestión nasal, toallas sanitarias, alcohol, curitas, y guantes.

Algunas personas dejan todo para última hora y en los carnavales esto no es la excepción, así que, si no lograste conseguir hospedaje, llévate tu tienda de acampar y un colchón inflable, así no dormirás a la intemperie. A esta lista puedes agregar unas chancletas.