¿Qué es coronavirus y dónde nació la nueva cepa?

El Ministerio de Salud anunció la noche del lunes el primer caso de coronavirus en el país. Se trata de una mujer de 40 años procedente de España, que según comunicó la ministra de Salud, Rosario Turner, entró a suelo panameñoel 8 de marzo, por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

¿Qué es coronavirus y dónde nació?

Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales. También fue el causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) cuya cepa de coronavirus se identificó por primera vez en Arabia Saudita en 2012. Hasta ahora solo se ha descrito un pequeño número de casos, y los datos sobre su transmisión, gravedad e impacto clínico son muy reducidos.

Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano.

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.

¿Qué es el nuevo coronavirus?

Un nuevo coronavirus (CoV) es un coronavirus que no ha sido identificado con anterioridad. El virus que está causando la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) no es el mismo que los coronavirus que circulan comúnmente entre los seres humanos y que causan enfermedades leves, como el resfriado común.

Un diagnóstico de coronavirus 229E, NL63, OC43 o HKU1 no es lo mismo que un diagnóstico de COVID-19. Son virus diferentes y los pacientes con COVID-19 serán evaluados y atendidos en forma diferente a los pacientes con un diagnóstico de coronavirus comunes.

¿Cuándo apareció y por qué recibió el nombre de COVID-19?

El 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció el nombre oficial de la enfermedad que está causando el brote del nuevo coronavirus 2019 y que se identificó por primera vez en Wuhan, China. El nuevo nombre de la enfermedad es enfermedad del coronavirus 2019, y se abrevia COVID-19. En el nombre abreviado, “CO” corresponde a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a “disease” (“enfermedad”). Antes, la forma de referirse a esta enfermedad era “nuevo coronavirus 2019” o “2019-nCoV”.

El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la OMS para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

¿Cuál es la fuente del COVID-19?

Funcionarios y socios de salud pública están trabajando arduamente para identificar la fuente animal original del virus que causa el COVID-19. Los coronavirus son una familia grande de virus, entre los cuales hay algunos que causan enfermedad en las personas, y otros que circulan entre animales, como camellos, gatos y murciélagos. El análisis del árbol genético de este virus indica que se originó en murciélagos, pero todavía no se sabe si el virus saltó directamente desde murciélagos o hubo un animal hospedador intermedio. El SARS-CoV, otro coronavirus que al surgir infectó a personas, provino de civetas (gatos almizcleros), mientras que el MERS-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio), que también surgió e infectó a personas, tuvo su origen en camellos.

¿Cómo se propaga el virus?

Parece que el nuevo coronavirus se está propagando de persona a persona.

¿Puede alguien que haya tenido el COVID-19 propagarlo a los demás?

Una persona que esté enferma y mostrando síntomas de COVID-19 puede propagar la enfermedad a los demás. Por esa razón, se recomienda que estos pacientes sean aislados en el hospital o en casa (dependiendo de cuán enfermos estén) hasta que estén mejor y ya no representen un riesgo de infección para las otras personas.

Cuánto tiempo una persona está enferma y muestra síntomas (enfermedad activa) puede variar; en consecuencia, la decisión de cuándo se le puede permitir salir del aislamiento deberá tomarse según cada caso en particular y en consulta con médicos, expertos en la prevención y el control de infecciones, y funcionarios de salud pública. Esta decisión implicará tener en cuenta las características específicas de cada situación, lo cual incluye la gravedad de la enfermedad, sus signos y síntomas, y los resultados de las pruebas de laboratorio del paciente.

¿Puede una persona que haya estado en cuarentena por el COVID-19 propagarlo a los demás?

Cuarentena significa separar a una persona o grupo de personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no han presentado la enfermedad (síntomas), de otras personas que no han estado expuestas con el fin de prevenir la posible propagación de esa enfermedad. La cuarentena generalmente se establece para el periodo de incubación de la enfermedad transmisible, que es durante el tiempo en que las personas han contraído la enfermedad después de la exposición. En el caso del COVID-19, el periodo de cuarentena es de 14 días desde la última fecha de exposición, ya que 14 días es el periodo más largo de incubación que se ha observado en coronavirus similares. Se considera que la persona a quien se permitió salir de la cuarentena por el COVID-19 no representa un riesgo de propagación del virus a los demás porque durante el periodo de incubación no contrajo la enfermedad.

¿Es el SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19) el mismo virus que el MERS-CoV o que el virus del SARS)?

No. Los coronavirus son una familia grande de virus, entre los cuales hay algunos que causan enfermedad en las personas y otros que circulan entre animales, como camellos, gatos y murciélagos. El SARS-CoV-2 que surgió recientemente no es el mismo coronavirus que causa el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), o que el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Los análisis genéticos parecen indicar que el SARS-CoV-2 está relacionado con el SARS-CoV asociado a un brote de enfermedades respiratorias en personas en el 2002-2003.

¿Los CDC recomiendan el uso de mascarillas en la comunidad a fin de prevenir el COVID-19?

En la actualidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no están haciendo recomendaciones para que las personas que no están enfermas usen mascarillas para protegerse de enfermedades respiratorias, incluso del COVID-19. Usted solo debe usar una mascarilla si un profesional de atención médica se lo recomienda. Las personas que tengan el COVID-19 y muestren síntomas deben usar una mascarilla. Esto es para proteger a los demás del riesgo de infectarse. El uso de mascarillas también es crucial para los trabajadores de la salud y otras personas que estén cuidando, en entornos cerrados, a alguien que tenga el COVID-19 (en casa o en centros de atención médica).

¿Cuáles son los síntomas y las complicaciones que el COVID-19 puede causar?

Los síntomas actuales reportados por los pacientes con COVID-19 incluyen una enfermedad respiratoria, de leve a grave, con fiebre1, tos y dificultad para respirar. Lea sobre los síntomas del COVID-19.

¿Debería hacerme una prueba de detección del COVID-19?

Si presenta fiebre1 y síntomas de una enfermedad respiratoria, como tos o dificultad para respirar, dentro de los 14 días de haber llegado de un viaje a China, debería llamar primero a un profesional de atención médica y mencionarle su reciente viaje o los contactos cercanos que haya tenido. Si usted ha tenido contacto cercano2 con alguien que llegó recientemente de un viaje proveniente de esa zona y que muestre estos síntomas, debería llamar a un profesional de atención médica y mencionarle el contacto cercano que usted tuvo y el viaje reciente de esa persona. Su profesional de atención médica trabajará con el departamento de salud pública estatal y con los CDC para determinar si necesita hacerle una prueba de detección del COVID-19. ¿Cómo se le hace a una persona una prueba de detección del COVID-19?

En estos momentos, las pruebas de diagnóstico para el COVID-19 solo se pueden realizar en los CDC.Los departamentos de salud estatales y locales que hayan identificado a una persona bajo investigación deben notificar inmediatamente al Centro de Operaciones de Emergencia de los CDC (EOC) para informar sobre esa persona y determinar si corresponde hacerle una prueba de detección del COVID-19 en los CDC. El EOC asistirá a los departamentos de salud locales y estatales para recolectar, almacenar y enviar muestras adecuadamente a los CDC, incluso fuera del horario de funcionamiento o durante los fines de semana o feriados.

¿Puede una persona tener un resultado negativo en una prueba de detección del COVID y más adelante un resultado positivo?

Cuando se usa la prueba de diagnóstico elaborada por los CDC, un resultado negativo significa que en la muestra de la persona no se encontró el virus que causa el COVID-19. En las primeras etapas de la infección, es posible que el virus no se detecte.

En el caso del COVID-19, un resultado negativo —en la prueba con la muestra recolectada mientras el paciente tenía síntomas— probablemente significa que el virus del COVID-19 no le está causando la enfermedad actual. ¿Estoy en riesgo de contraer el COVID-19 a través de paquetes o productos que se envíen de China?

Todavía hay mucho que se desconoce acerca del COVID-19 que acaba de surgir y sobre cómo se propaga. Por lo general, debido a la poca capacidad de supervivencia de estos coronavirus en superficies, es probable que haya un riesgo muy bajo de propagación a través de los productos o envases que son transportados por periodos que duran varios días o semanas a temperatura ambiente. Generalmente se cree que los coronavirus se transmiten con más frecuencia a través de gotitas respiratorias. Actualmente no hay evidencia que respalde la transmisión del COVID-19 asociada a productos importados.

¿Se puede matar el nuevo coronavirus en 30 segundos con un secador de manos como los de los baños públicos?

No. Los secadores de manos no matan el COVID-19. Para protegerse contra el nuevo coronavirus, lávese las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas bien con toallitas de papel o con un secador de aire caliente. ¿Puedo reutilizar una mascarilla N95? ¿Puedo lavarla? ¿Puedo esterilizarla con un desinfectante de manos?

No. Las mascarillas, incluidas las mascarillas clínicas planas y las de filtro N95, no deben reutilizarse. Cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada por el nuevo coronavirus o por otra infección respiratoria, se debe considerar que la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada. Para quitársela, no toque su parte frontal. A continuación, elimínela correctamente y lávese las manos con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. ¿Se puede matar el nuevo coronavirus con una lámpara ultravioleta para desinfección?

No se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar eritemas (irritación de la piel).

¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro?

No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.

Hay varias medidas que se pueden aplicar para protegerse del nuevo coronavirus. Empiece por limpiarse las manos con frecuencia con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón.

¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo coronavirus?

El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual.

¿Es bueno aplicarse aceite de sésamo en la piel para impedir que el nuevo coronavirus entre en el cuerpo?

No. El aceite de sésamo no mata al nuevo coronavirus. Hay desinfectantes químicos que, aplicados sobre las superficies, pueden matarlo, como los desinfectantes a base de lejía o cloro, algunos disolventes, el etanol al 75%, el ácido peracético y el cloroformo.

Sin embargo, estos productos tienen una eficacia escasa o nula contra el nuevo coronavirus si se aplican en la piel o bajo la nariz y, además, pueden dañar la piel.

El nuevo coronavirus, ¿afecta solo a las personas de edad o también puede afectar a las más jóvenes?

El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. La OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para protegerse del virus, por ejemplo, mediante una buena higiene de manos y respiratoria.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus?

No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Puesto que el nuevo coronavirus es un virus, no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección.Sin embargo, si resulta usted infectado por este virus y le hospitalizan, es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas.

¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus?

Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus.