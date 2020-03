Estos son los mitos y realidades sobre el Covid-19

A medida que el coronavirus va incrementándose, el pánico continúa propagándose por el mundo. Hay tanta información imprecisa rondando por ahí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hablado de una “infodemia”.

Por esta razón te dejamos la verdad sobre el coronavirus para que no caigas en ningún mito.

Mito y realidad:

Mito: El covid-19 solo afecta a personas mayores.

Realidad: Puede infectar a personas de todas las edades. Las personas mayores y con enfermedades crónicas pueden ser las más vulnerables.

Mito: Son efectivos los antibióticos para prevenir y tratar el Covid-19.

Realidad: Los antibióticos no funcionan contra los virus, solo contra bacterias.

Mito: Existen medicamentos para prevenir o tratar el Covid-19. Realidad: Hasta la fecha no existe un medicamento o vacuna recomendado para prevenir o tratar el nuevo coronavirus. Pese a esto las personas contagiadas con este virus deben recibir atención adecuada para aliviar y tratar los síntomas.

Mito: Las mascotas pueden transmitir el nuevo coronavirus. Realidad: En la actualidad, no hay evidencia de que los animales domésticos puedan infectarse del Covid-19. Pero se recomienda lavarse las manos con agua y jabón antes y después del contacto con las mascotas.

Mito: No se puede recibir una carta o algún paquete proveniente de China. Realidad: Sí, es seguro, las personas que reciben paquetes de China no corren el riesgo de contraer el Covid-19. Por análisis previos, sabemos que el nuevo coranavirus no sobrevive por mucho tiempo en los objetos.

Mito: Las vacunas contra neumonía protegen contra el nuevo Covid-19. Realidad: No, el nuevo coronavirus necesita su propia vacuna. Los investigadores están tratando de desarrollar una vacuna y la OMS está apoyando a sus esfuerzos.

Mito: Hacer gárgaras con enjuague bucal puede proteger del covid-19. Realidad: No hay evidencia de que el uso de enjuague bucal proteja de la infección contra el nuevo coronavirus.

Mito: Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo coronavirus. Realidad: El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas, pero no hay evidencia de que haya protegido a las personas del Covid-19.

Mito: El covid-19 es una enfermedad de China y solo puede dar en este país. Realidad: Aunque ciertamente el virus inició en China, se ha extendido a la mayoría de los países del planeta, incluyendo Panamá.

Mito: Si estoy en un lugar donde nadie tose, no me contagiaré. Realidad: La mayoría de las personas que tienen el virus pueden no desarrollar síntomas, pero un contacto cercano con ellos, puede contagiar a otros.

Mito: El covid-19 es una gripe, así que la vacuna de la influenza me protege. Realidad: La vacuna de la influenza protege contra influenza. Esta enfermedad, a pesar de ser un cuadro respiratorio, su causa es un virus distinto, por lo que la vacuna contra la influenza no te protege del Covid-19. De hecho, no existe vacuna contra este virus en este momento.

Mito: La vitamina C y el agua caliente previenen el nuevo coronavirus. Realidad: No hay datos científicos que sustenten este pensamiento. Pero lo que sí es evidente es que el aislamiento social y el lavado de manos son efectivos en prevenirla.

Mito: El coronavirus es el virus más peligroso que existe. Realidad: La gripe común mata en promedio 60 veces más que el nuevo coronavirus.

Mito: Voy a morir su soy diagnosticado con coronavirus. Realidad: Solo el 2% de los casos han sido declarado mortales.

Mito: Necesito comprarme un traje especial y una mascarilla N95 para estar protegido. Realidad: Para evitar el contagio, es importante lavarse las manos, usar gel antibacterial y procurar practicar el estornudo de etiqueta, cubriendo la nariz y la boca con el antebrazo.

Mito: Tengo que creer todo lo que leo en Internet porque todo está justificado científicamente.

Realidad: El pánico colectivo y la desinformación es más peligrosa que in virus. Si quieres saber un poco más sobre el Covid-19, revisa el contenido de la página oficial de la OMS.

Mito: Los remedios caseros pueden curar o prevenir el virus. Realidad: El ajo es bueno para ti, como lo es el agua y la vitamina C. Pero, a pesar de lo que algunos contenidos en redes sociales podrían hacerte creer, no hay evidencia en el brote de que comer ajo, beber agua cada 15 minutos o tomar vitamina C proteja a las personas de contraer el coronavirus. Lo mismo ocurre con el uso de aceites esenciales, la plata coloidal y los esteroides. Algunas publicaciones incluso han sugerido que poner aceite de sésamo en el cuerpo o rociarse con alcohol o cloro mataría el virus. Eso también es falso.

Mito: El calor puede matar el virus.

Realidad: Los secadores de manos matan el virus, según la OMS. La organización también advierte que las lámparas UV no deben usarse para esterilizar las manos u otras áreas del cuerpo porque la radiación puede irritar la piel. El presidente Donald Trump sugirió anteriormente que el calor mata al virus y que, debido a esto, el brote actual habrá desaparecido en la primavera. Pero los expertos en salud pública aseguran que no hay forma de saber esto.

Mito: El virus puede transmitirse por correo. Realidad: no tengas miedo de abrir tu correo. Recibir una carta o un paquete de China no te pondrá en riesgo de contraer el virus, según la OMS. Los investigadores aún están buscando exactamente cómo el nuevo coronavirus infecta a las personas, pero a juzgar por los coronavirus anteriores, no permanece vivo por mucho tiempo en objetos y superficies.

Mito: Los niños no pueden contraer el coronavirus. Realidad: Cualquier persona sin importar su edad puede contagiarse con este virus, aunque los adultos mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes parecen ser más vulnerables a infecciones graves.

Mito: La picadura de mosquitos influye en el contagio del nuevo coronavirus. Realidad: Según la OMS, hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que eso es posible.