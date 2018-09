Test: ¿Cuánto conoces a tu pareja?

Juego de las 20 preguntas

1er paso: Busquen una hoja cada uno y decidan al azar 20 números del 1 al 60. Escriban los números en algún espacio de la hoja.

2do paso:Debajo encontrarán una lista de preguntas numeradas. Hagan un círculo alrededor de las preguntas que coincidan con los números que habían anotado. Cada uno debe hacer al compañero esta pregunta. Si el compañero responde correctamente, recibe el número de puntos indicado para esa pregunta, y tú recibes un punto. Si tu pareja responde incorrectamente, ninguno recibe puntos. Las mismas reglas se aplican cuando eres tú quien responde. El ganador es quien consiga el mayor número de puntos en las veinte preguntas.

1. Nombra a dos de mis mejores amigos (2)2. ¿Cuál es mi grupo musical favorito, compositor o instrumento musical? (2)3. ¿Qué ropa llevaba cuando nos conocimos? (2)4. Nombre una de mis aficiones (3)5. ¿Dónde nací? (1)6. ¿A qué tensiones me enfrento actualmente? (4)7. Describe con detalle lo que he hecho hoy, o ayer (4)8. ¿Cuándo es mi cumpleaños? (1)9. ¿Cuándo es nuestro aniversario? (1)10. ¿Quién es mi pariente favorito? (2)11. ¿Cuál es mi mayor sueño no realizado? (5)12. ¿Cuál es mi flor favorita? (2)13. Nombre uno de mis mayores miedos (3)14. ¿Cuál es mi hora del día favorita para hacer el amor? (3)15. ¿Qué me hace sentir más competente? (4)16. ¿Qué me excita sexualmente? (3)17. ¿Cuál es mi plato favorito? (2)18. ¿Cómo prefiero pasar una tarde? (2)19. ¿Cuál es mi color favorito? (1)20. ¿En qué quiero mejorar personalmente? (4)21. ¿Qué regalos me gustan más? (2)22. Nombre una de mis experiencias de infancia (2)23. ¿Dónde prefiero ir de vacaciones? (2)24. ¿Cómo prefiero ir de vacaciones? (2)25. ¿Quién es mi mayor fuente de apoyo, aparte de ti? (3)26. ¿Cuál es mi deporte favorito? (2)27. ¿Qué es lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre? (2)28. Nombre una de mis actividades favoritas los fines de semana (2)29. ¿Cuál es mi lugar preferido para una escapada? (3)30. ¿Cuál es mi película favorita? (2)31. Nombre algunos de los sucesos importantes que están ocurriendo en mi vida. ¿Cómo me siento con respecto a ellos? (4)32. Nombre alguna de mis formas favoritas de ejercicio (2)33. ¿Quién era mi mejor amigo en la infancia? (3)34. Nombre una de mis revistas favoritas (2)35. Nombre uno de mis mayores rivales o enemigos (3)36. ¿Cuál sería para mí el trabajo ideal? (4)37. ¿Qué me da más miedo? (4)38. ¿Cuál es el pariente que menos me gusta? (3)39. ¿Cómo son mis vacaciones favoritas? (2)40. ¿Qué clase de libros me gusta leer? (3)41. ¿Cuál es mi programa favorito de televisión? (2)42. ¿Qué lado de la cama prefiero? (2)43. ¿Qué me pone triste? (4)44. Nombra una de mis preocupaciones (4)45. ¿Qué problemas médicos me preocupan? (2)46. ¿Cuál fue el momento en que pasé más vergüenza? (3)47. ¿Cuál fue la peor experiencia de mi infancia? (3)48. Nombre dos de las personas que más admiro (4)49. Nombre a mi mayor rival o enemigo (3)50. De todas las personas que los dos conocemos, ¿quién me cae peor? (3)51. Nombre uno de mis postres favoritos (2)52. ¿Cuál es mi número de la seguridad social? (2)53. Nombre una de mis novelas favoritas (2)54. ¿Cuál es mi restaurante favorito? (2)55. Nombra dos de mis aspiraciones, esperanzas o deseos (4)56. ¿Tengo alguna ambición secreta? ¿Cuál es? (4)57. ¿Qué platos aborrezco? (2)58. ¿Cuál es mi animal favorito? (2)59. ¿Cuál es mi canción favorita? (2)60. ¿Cuál es mi equipo deportivo favorito? (2)

Jueguen a esto con la frecuencia que quieran. Cuanto más jueguen, más comprenderán el concepto de un mapa de amor y el tipo de información que deben tener el uno sobre el otro.