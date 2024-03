La casa de los famosos Colombia | Martha Isabel Bolaños le pide a una de sus compañeras que no hable más

Colombia/Mientras se encontraban cenando en La casa de los famosos Colombia, un tema de convivencia llegó a la mesa y la actriz Martha Isabel Bolaños no se quedó callada.

Han pasado tres semanas desde que 22 famosos entraron a una experiencia que los hace llegar al límite y, al parecer, todavía muchos no se adaptan a las maneras de comportarse de los diferentes jugadores.

Es el caso de Karen Sevillano con Martha Isabel, según lo que comentó la influencer mientras cenaban, a Martha no le agrada para nada cuando los participantes están hablando en las horas de la noche. Incluso, Karen enfatizó en que su compañera ha salido a callarlos en varias ocasiones.

Por su lado, Martha no muy contenta, respondió a la queja de Karen diciendo: “Me asombra que no te dé la cabeza para pensar en que estás hablando muy duro mientras intentamos dormir”.

La zona del comedor se convirtió en un escenario de protesta para ambas concursantes, quienes iniciaron una discusión en la que el comportamiento de Karen, empezó a ser cuestionado.

Martha, alegaba que la manera en que la caleña hablaba era inaceptable, debido a que su tono de voz era increíblemente alto en las horas en las que todos debían descansar, considerando que el Jefe les tiene prohibido a los famosos que tomen siestas en el día, y la única oportunidad para dormir llega en la noche.

Karen, quien es reconocida por decir la verdad sin tapujo, se defendió expresando: “Es que esta es mi casa también y yo tengo derecho a hablar”.

Para muchos, la influencia caleña es de las personalidades más fuertes de toda la casa, pues no solo fue la primera líder, sino también, es una de las voces que más escuchan los del cuarto amarillo a la hora de tomar una decisión drástica.

En cuanto a Martha, la actriz decidió terminar la discusión diciéndole a su compañera: “Bueno Karen, tú tienes la razón, es como tú quieras”.

Todos en la casa saben que ambas participantes han tenido diferentes encuentros desde que comenzó la competencia, pero, las aguas se habían calmado y no se había vuelto a presencia un encuentro de las dos, hasta que Karen inicio con las provocaciones del comedor.

Lo que muchos opinan, es que la relación conflictiva entre Martha Isabel y Karen, se debe a que sus personalidades son muy similares, tan así que pueden llegar a pelear fuertemente porque ninguna tiene un control de sus emociones, y, siempre, están buscando hablar de manera sincera.

El azar del juego, relacionaba directamente a Karen con Martha, pues ambas pertenecían al equipo azul y les tocaba compartir el cuarto.