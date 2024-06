Miguel Melfi se sinceró y contó todo sobre su participación en La casa de los famosos Colombia

Ciudad de Panamá, Panamá/Miguel Melfi es reconocido por su talento musical, en la actuación y el mundo del entretenimiento, además, recientemente a su biografía se le sumó el éxito de ser el tercer finalista de La casa de los famosos Colombia, en su primera temporada.

El reality que obligó a 22 personalidades del entretenimiento a ingresar en un recinto alejado de su vida cotidiana y bajo la vigilancia de más de 50 cámaras que expusieron su manera de convivir, contó con la participación del panameño, en el que se distinguió por sus valores de competitividad y compañerismo.

Melfi se atribuyó el apodo de “León”, por la manera en la que afrontaba cada reto, llegando a recolectar 5 liderazgos a favor y 5 pruebas de salvación ganadas, que marcaron el camino a la gran final de La casa de los famosos Colombia.

Luego de concluida su participación en el programa, del cual resultó ser ganadora una de sus mejores amigas, Karen Sevillano, el cantante regresó a Panamá para recuperar su libertad por completo y retomar las riendas de su carrera artística.

En una entrevista exclusiva en Jelou!, Melfi se sinceró sobre su participación en el reality colombiano, incluyendo aclaraciones sobre lo que fue el escándalo amoroso con Nataly Umaña.

“Cuando yo salí de Panamá, era un reto muy grande para mí estar encerrado cuatro meses, incluso, ahora que salí de la casa, me parece raro estar afuera, aunque no extraño el encierro ni estar en la casa. Ahorita mismo si me vuelven a invitar diría que no, pero, en un mes puede que cambie de opinión”, comenzó diciendo el cantante.

Cabe resaltar que, una de las reglas de la competencia era prohibir que los participantes estuvieran enterados de que fecha y hora marcaba el reloj, lo que significó estar completamente desconectado de la realidad.

Hablando de sus amistades y alianzas dentro de la casa, Melfi dejó claro que sus amigos fueron quienes le ayudaron a no extrañar fuertemente a su familia y pensar en lo que estaba pasando en el exterior.

En esa misma línea, fue inevitable recordar su acercamiento con una de sus compañeras, la recordada actriz Nataly Umaña, con quien tuvo una pequeña historia de amor que lo puso en el ojo del huracán público al saber que ella era una mujer casada.

“Para mí en ese momento fue real; si yo no hubiese querido que pasara nada, yo salgo huyendo, me voy del lugar. Pero, la veía 24/7 dentro de la casa y era inevitable. Cuando nos quedamos conversando en la terraza, yo sentí que había un coqueteo, incluso, las cosas fueron fluyendo, por lo que me comentó que su matrimonio no venía bien”, aclaró Melfi.

Debido a la situación, la madre de Miguel y el esposo de Nataly, ingresaron a La casa de los famosos Colombia en una de las dinámicas. En dicho momento y según lo comentado por el panameño, su relación con la actriz cambió.

“Cuando mi mamá entró, yo sabía que algo estaba pasando y esa misma semana le dije a ella que Alejandro iba a entrar. Según lo que me comentaron, el día que él ingresó, solicitó que Nataly y yo estuviéramos por separado, por eso se vio como se vio y fue natural. Yo estaba a punto de entrar al confesionario y ella por aparte, tal cual como quiso su esposo”, confesó el panameño.

Con la salida de Nataly, la convivencia del panameño cambió y sus momentos en conjunto con los que fueron sus amigos, empezaron a mejorar. Sin embargo, para Miguel fue difícil estar encerrado con personas que no conocía y que tenían una cultura por separado.

“En el tema de convivencia hay que tener en cuenta que, no solo eran colombianos, también son personas con personalidades y de regiones diferentes. Tuve que ir conociendo y adaptándome a cada pedazo de Colombia. Yo siempre traté de llevarme bien con todos, aunque ellos dijeran que era una estrategia”, dijo Melfi.

También, recapituló las diversas peleas que se tenían en la casa por temas de comida y cambios de personalidad, al ser todos tan diferentes.

Sentados en la sala principal de Jelou!, el panameño recordó momentos graciosos con su equipo “Papillente”, al que describió como uno de los mejores grupos en el que ha podido estar en su vida, y, del que aprendió bastante.

A pesar de que Miguel Melfi estuvo aislado de su vida real por cuatro meses, no desaprovechó la oportunidad para sacar un tema musical bajo el nombre “A poca luz”, que ya recolecta más de 100.000 reproducciones en Youtube.