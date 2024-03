¡A mí no me termina nadie! La indignación de Nataly Umaña luego que Miguel Melfi la terminara

Colombia/Después del llamado de atención de mamá, el idilio de amor entre Miguel Melfi y Nataly Umaña parece estar llegando a su fin. Y es que la relación amorosa que entablaron ambos competidores a la vista de todos, siendo ella una mujer casada, terminó desatando toda una polémica tanto en Panamá como en Colombia por lo que fue calificado como una "infidelidad velada". Ahora, tras la visita de su madre, Miguel Melfi ha decidido finalizar cualquier acercamiento con la actriz.

Recordemos que Nataly Umaña sostenía una relación con el también actor Alejandro Estrada, el cual entró en la actividad de "Congelados", para devolverle el anillo de compromiso a la que fue su esposa por más de 11 años. Dando por finalizado su unión matrimonial.

Por su parte, Nataly acepto que ya "no era feliz" con Alejandro, y que su acercamiento con el panameño era producto de su búsqueda por encontrarse con ella misma. Ambos siguieron con su relación y se les veía muy abrazados mediante las cámaras de la casa, sin embargo, en cuanto fue el turno de Miguel para recibir a su mamá en la dinámica de "Congelados", la relación dio un giro directo al precipicio.

En su visita, la mamá de Miguel fue clara y le mencionó a su hijo que no estaba bien lo que había estado pasando con su compañera Nataly, luego de eso, al panameño se le vio pensativo y distante de la actriz, lo que significó el inicio de una conversación tensa entre ambos.

"Tenemos que ser congruentes con lo que sabemos que está mal hecho, y es mejor que quedemos como amigos", expresó Miguel. Para Nataly esta reacción le causo tranquilidad, sin embargo, su disgusto por esta decisión repentina empezó a ser evidente.

A partir de esta conversación, Miguel tomó distancia de su compañera y ya no se les veía juntos por la casa, ni compartiendo la cama en las noches. Pero, Nataly siguió con su molestia y en el capítulo del miércoles, la actriz empezó a hablar en el confesionario sobre Melfi y lo que realmente pensaba acerca de la situación.

“A mí no me termina nadie, aquí la que termina las relaciones soy yo. No sé qué es lo que está hablando Miguel Melfi últimamente, dice una cosa, hace otra. Aquí él no termina ninguna relación, que se relaje el hombre. La visita de la mamá lo hace caer en cuenta y le dice que lo que está haciendo, tu país no te está apoyando. Tengo que poner un stop aquí. Llega la mamá y como un niño de casa toma en cuenta la opinión de ella y no la de la otra persona, que en este caso soy yo” , dijo molesta Nataly.

Luego, en una charla mientras esperaban la gala de nominación, la actriz se acerco a Melfi y le comentó que su decisión de ser amigos influía mucho en la convivencia. Esto debido a que estaban dentro de la misma casa por mucho tiempo.

Por su lado, Miguel le comento a sus compañeros que había dejado las cosas claras con Nataly, y que su propósito es volver a ser el mismo que en las primeras semanas, pues sentía que últimamente se le habían ido las ganas de querer concursar, y, se estaba desviando del propósito por el cual había entrado a la competencia.