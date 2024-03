Padres de Miguel Melfi le enviaron un fuerte mensaje al esposo de Nataly Umaña

Colombia/La viral relación que están teniendo Nataly Umaña y Miguel Melfi en el programa La casa de los famosos Colombia, ha sido el tema más polémico de las redes estos últimos días, pues los coqueteos entre ambos no han parado y Alejandro Estrada, esposo de Nataly, ya ha dado sus primeras declaraciones con respecto a esta situación.

En un principio, Alejandro acudió al programa matutino “Buen día Colombia”, con el fin de esclarecer los rumores sobre la posible estrategia que Nataly estaría usando con Miguel para ganar el reality causando polémica.

Sin embargo, y bajo las mismas palabras de Alejandro, su matrimonio no es un juego, pues llevan casados 11 años y nunca se prestarían para eso, lo que Nataly está viviendo con Miguel es realidad y aunque están en exposición pública, nada es planeado.

Las imágenes de los besos y los momentos románticos de Miguel y Nataly le han dado la vuelta al mundo, y, todos los internautas que ven el concurso desde afuera, se preguntaban como estaría el esposo de Nataly Umaña, ya que su matrimonio ha sido uno de los más estables de la televisión.

Por suerte, ningún espectador se quedó con la duda, debido a que Alejandro Estrada fue el invitado estrella de la gala de eliminación del domingo.

En un primer momento, Alejandro tuvo que ver de manera directa los momentos románticos que su esposa y Miguel han vivido en las tres semanas que va del programa. Y, con un semblante serio, Estrada comentó: “Aunque las imágenes hablen por sí misma y tenga el derecho de juzgarla, no lo voy a hacer. No me arrepiento de que ella entrara ahí, esta experiencia también me va a ayudar a crecer a mí, y a prender a soltar lo que hay que soltar”

Como era de esperarse, el esposo de Nataly también arremetió contra el panameño diciendo: “Él es un muchacho joven, yo le llevo 10 años y desconozco la educación que recibió en su casa, me parece que es un chico con una ambición increíble y que sabe jugar muy bien, es un líder y sabe hacer su juego, pero deja mucho que desear de sus principios y su educación, porque yo nunca me metería con una mujer casada”

Estas declaraciones obligaron a que los padres de Miguel Melfi salieran a la luz pública a defender a su hijo. Anasiris Vásquez y Miguel Melfi, estuvieron en el programa “Buen día, Colombia”, y le dejaron un claro mensaje al esposo de Nataly.

Según la apreciación de los papás del cantante, su hijo está siendo víctima de una trama en la que Nataly Umaña y su esposo estarían confabulados, puesto que piensan que la pareja de casados, ya había planeado esto y Miguel solo estaría siendo la víctima ilusionada de la estrategia.

Ambos, aseguran que fue Nataly quien se acercó a Miguel: “Lo que yo he podido ver, es que fue la señora la que se le insinuó a mi hijo y la que se le metió en su cama”, dijo el papá de Miguel en su defensa.

El padre del panameño, expresó su descontento con Alejandro Estrada, esto debido a que previamente, el esposo de Nataly ha cuestionado la educación de Miguel, por lo que su padre se defendió diciendo: “La verdad es que si nos molesta e incómoda ver toda esta situación, pero nos ofende más las declaraciones del esposo de ella que lo califica de inmaduro, falto de educación, sin moral y sin valores. Algo que no es, él ni conoce a mi hijo, ni me conoce a mí”, argumentó el papá de Melfi.

Luego, los padres de Miguel, agregaron que todo se trata de un "plan", donde Alejandro se estaba haciendo la víctima, ya que pasó de estar “muy triste” a estar haciendo TikToks y promocionándose para futuros trabajos en la televisión.

Por último, tanto la señora Anasiris como su esposo Miguel Melfi se mostraron preocupados, pues aseguraron que su hijo podría salir lastimado una vez termine el reality.

“Ella es una mujer guapa, si le da cariño, y se le insinúa él se va a entusiasmar, aparte él es el que está soltero y lo hemos entusiasmado”, comentó la madre del panameño.