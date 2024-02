¡Ella quiere con Melfi! | Esto fue lo que dijo ‘La Pupuchurra’ sobre el concursante panameño

Colombia/La cuenta regresiva ha iniciado y los 22 concursantes que se atrevieron a participar en esta aventura están más que preparados para pisar firme la entrada de La casa de los famosos Colombia. Los micrófonos se abrieron y ya muchos de los famosos están revelando sus primeras impresiones sobre sus futuros contrincantes. Fue el caso de Martha Isabel Bolaños, mejor conocida como “La Pupuchurra” por su personaje en la gran producción colombiana Betty “La fea”. En una reciente entrevista, la caleña decidió abrir su corazón y confesar a quien le interesaría conocer, involucrando su corazón.

Carmelo, uno de los hosts principales, aprovecho el gran lanzamiento del proyecto para infiltrarse en los camerinos de los participantes, y no dejo escapar a Martha Isabel. En un cuestionario breve y dinámico, surgió la pregunta de: ¿Quién te ha llamado la atención de los concursantes confirmados?, a lo que la actriz colombiana contesto: “Miguel Melfi, no lo conozco, pero se ve muy interesante”.

El comentario llegó hasta Panamá y sin duda nuestro representante hizo replica de esta fuerte declaración, diciendo: “Ella me parece muy guapa, y no me gusta dormir solo.” Ocasionando al instante un montón de teorías que el público espera sean confirmadas en cuanto ambos participantes se conozcan. Lo que se sabe hasta el momento es que tanto Martha como Miguel entran solteros a la casa, incluso, han declarado que les gusta la compañía y esperan divertirse cada uno por su lado o juntos.

Así pues, parece que Miguel va completamente preparado para lo que se le venga en este reto y espera llegar lejos con su disposición y estrategias. Desde el 11 de febrero, por TVN, podremos ver qué tanto le funcionan y cómo va a ser toda la interacción del panameño con el resto de los famosos.