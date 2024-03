Colombia/En La casa de los famosos Colombia, todos los participantes tienen la oportunidad de abrir su corazón y mostrar su línea de vida, la cual puede tener momentos difíciles y felices, pues cada jugador tiene sucesos importantes por contar en cuanto ingresan a la habitación de la verdad.

En esta ocasión, el turno fue para Pantera, uno de los participantes más fuertes de la competencia y que ahora se encuentra en riesgo de eliminación, debido al poco apoyo del público en las votaciones semanales.

Pantera nació el 5 de diciembre de 1988 y, aunque agradece cada proceso en su vida, recuerda que su infancia fue muy complicada por los pocos recursos económicos de su familia; por ejemplo, la mayoría de veces, no llevaba nada al colegio para comer en el recreo, no tenía para sacar las fotocopias que pedían en las clases y, en muchas oportunidades, no tenían comida en su casa.

El guajiro relató que los dos años posteriores a la separación de sus padres fueron muy difíciles para él; sin embargo, cada sufrimiento lo ha convertido en el hombre valiente que hoy es. Además, tiene dos motores en su vida: su mamá, a quien le prometió que le cambiaría la vida, y su abuela, quien se convirtió en su motivación para ganar La casa de los famosos Colombia y, de esa forma, pagarle el tratamiento para mejorar su calidad de vida, puesto que sufre de Alzheimer.

Otro hecho conmovedor, fue que Pantera empezó a vender gafas en Santa Marta y, en esa actividad, estuvo durante tres años, lo que le permitió realizar un técnico en "Salud Ocupacional". No obstante, un día le propusieron ser modelo y, aunque al inicio lo dudó por dejarse influenciar del machismo, decidió encaminarse en esa ruta, empezó a participar en comerciales y, posteriormente, en el 2015, se radicó en Bogotá, una ciudad que le ha cambiado la vida.

Durante ese mismo año, hizo su primera participación en una telenovela; luego, en el 2018, participó en un reality y, con el dinero que ganó, le dio una casa a su mamá. En el 2020 fue invitado a participar en otra competencia, lo que le ha permitido tener reconocimiento a nivel nacional.

Al final de la línea, aparece Claudette, a quien considera es el amor de su vida y planea casarse con ella en cuanto salga de La casa de los famosos Colombia.

