Colombia/Luego de haber ganado la prueba de beneficio, varios participantes tuvieron la oportunidad de recibir un contacto con el exterior de manera escita. Mediante cartas, los familiares de: Miguel Bueno, Ornella Sierra, Miguel Melfi, Mafe Walker, Isabella Santiago y Sebastián Gutiérrez, enviaron mensajes de apoyo para cada uno.

"Estamos orgullosa de ti, hija, no sabes cuanto te apoyamos y enviamos mensajes positivos para ti todos los días", comenzó a leer Isabella Santiago en su carta, la cual fue escrita por sus padres y algunos otros familiares. De manera consecutiva, Miguel Bueno y Ornella siguieron leyendo sus respectivos mensajes.

Una de las más emotivas, fue la carta que le llegó al panameño Miguel Melfi. Escrita por su mamá y desbordando amor, las primeras oraciones de la carta decían: "Confiamos en ti más de lo que te imaginas, eres mi campeón y espero nunca dejes de soñar, que construyas tus sueños con determinación y pasión".

Por otro lado, la actividad causó algunas indignaciones para muchos, que se quedaron esperando por recibir su carta y poder saber de sus familiares luego de completar casi 70 días de encierro.

Fue el caso de Karen Sevillano, quien al no ganar la prueba de beneficio, se mostró molesta, pues para ella, estar alejada de sus familiares la ha comenzado a afectar, al punto de cambiar su humor y querer salirse de la competencia. En una conversación en la cocina, la influencer comenzó a sonar sarcástica diciendo: "Estoy feliz por no saber nada de mi familia, o sea, mírenme, no se nada de nadie y estoy muy muy contenta", dijo Karen.

La falta de contacto con su vida cotidiana, ya ha empezado a pasar factura en mucho de los participantes, quien han comenzado a asegurar que esta experiencia ha sido no solo retadora, sino que ha puesto a prueba la paciencia y convivencia que cada uno maneja.