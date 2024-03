Colombia/Para nadie es un secreto que la historia de amor entre Diana Ángel y Camilo Díaz, más conocido como "Culotauro", era una de las uniones más bonitas que se habían visto en La casa de los famosos Colombia, ya que ambos ignoraron por completo la diferencia de edad, y se dispusieron disfrutar de su amorío basado en chistes y personajes inventados para no aburrirse en el encierro.

Sin embargo, para muchos de los participantes de la casa, era Diana la única enamorada. Esto debido a diferentes actitudes de Culotauro con ella, que ponían en duda a su compromiso con la relación. Muestra de ello, Miguel Melfi, en el último Cara a Cara, le hizo saber a su compañero el disgusto que le generaba ver los rechazos con la actriz: "Me parece increíble que Diana siendo una mujer tan amorosa, tenga que esperar las migajas de cariño que le das, como la vez que te hizo una torta y ni las gracias le diste", dijo el panameño en su nominación.

Estos últimos días, ambos famosos se veían incomodos con su presencia, y, fue Diana quien decidió encarar la situación para saber de que se trataba aquella tensión. Por su parte, el comediante hizo saber su sentir diciendo que estas semanas no habían sido la mejor, y, que no se sentía cómodo, pues antes de entrar a la casa había terminado una relación, la cual no había sanado por completo.

Bajo este argumento, ambos decidieron entonces terminar con su cercanía, lo que afectó de manera evidente a Diana. En el confesionario, la actriz colombiana dejó ver su tristeza con lágrimas que no pudo aguantar. Pues, para ella, su amistad con Culotauro era esencial para no sentirse sola en la competencia.

"De amor no me voy a morir, pero es inevitable", dijo Diana en su entrevista. Está no sería la única relación que termina en la sexta semana de competencia. Recordemos que Sandra Muñoz y Juan David, también decidieron ponerle fin a su historia de amor.