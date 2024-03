Colombia/Desde hace varias semanas, la comida se ha convertido en un tema delicado para muchos participantes de La casa de los famosos Colombia. En algunas ocasiones, los problemas han sido porque no hay suficiente y, por lo tanto, las porciones de cenas, almuerzos y desayunos deben ser pocas. En otros momentos, los integrantes se han llegado a molestar porque no les dejan comida.

Ahora, Mafe Walker ha sido la principal afectada por esta problemática, pues se ha quedado sin desayuno durante dos días seguidos, y nadie se ha hecho responsable de la situación. Aunque Sandra Muñoz es la encargada de la repartición y jefa de la cocina, dice no haber tenido nada de culpabilidad en la situación.

Varias personas como Martha Isabel Bolaños o Julián Trujillo han expresado su molestia por las porciones que Sandra Muñoz les sirve. Según ellos, la actriz tiene preferencias por algunos participantes como Juan David Zapata y, por esta razón, les sirve más comida. Muñoz, por su parte, siempre lo ha negado y asegura que ella cocina para que todos puedan comer lo mismo.

A Mafe no solo no le guardaron desayuno, sino que tampoco la tuvieron en cuenta al almuerzo, lo que provocó una nueva pelea por la comida. La respuesta de sus compañeros fue negativa. Por un lado, Sandra Muñoz dijo que ella se lo podía cocinar y, por otro, Nataly Umaña la criticó porque, según ella, la creadora de contenido “no hace nada en la casa”, refiriéndose a los oficios de la casa: hacer aseo, cocinar, organizar, etc. Julián, uno de sus compañeros más cercanos, la defendió.

Como sabemos, la participante que asegura sostener conexiones galácticas, es vegetariana, lo que significa que no consume ningún tipo de carne y su opción siempre es el huevo. Para muchos, Mafe debería optar por hacerse su propia comida ya que su alimentación es restringida, sin embargo, para otros, debe ser equitativo todo.

*Con información de RCN, Colombia*