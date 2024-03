Colombia/El idilio de amor entre Sandra Muñoz y Juan David Zapata ha llegado a su final luego de que ambos aparecieran en la placa de nominación debido al poco apoyo del público. Ahora, en La casa de los famosos Colombia, se estrenó una nueva tabla de riesgo, en la que ambos competidores aparecen de manera consecutiva, pues, recordemos que la semana pasada también quedaron en zona de eliminación.

Desde hace varios días, el modelo paisa se veía indeciso con su relación, y, basado en esto, se desahogo con su compañera Karen Sevillano, a quien le afirmó la idea de terminar con Sandra. Luego, la decisión de Isabella Santiago como líder, fue la gota que rebasó el vaso. Pues, Juanda se vio obligado a compartir la misma cama con Isabella, lo que creó un disgusto en el ambiente.

En cuanto termino el reciente Cara a Cara, Sandra le pidió al que hasta ese momento era su "compañero sentimental", un momento para aclarar las cosas, aunque ya todos sabían por donde iba el asunto. "Me parece que no fuimos claros con las ideas desde el principio, y puede que estés quedando nominado porque no somos serios con lo que tenemos", comenzó diciendo la actriz.

El modelo paisa lleva varias semanas en las que ha tentado a la suerte debido a su presencia en la zona de eliminación, y, según Sandra, esto se debe a que los televidentes lo ven como un hombre "poco serio".

Desde un inicio, Juan David estuvo interesado en varias de sus compañeras, entre ellas: Isabella Santiago, Martha Isabel Bolaños, y se le vio compartir incluso un beso con Ornella Sierra. Pero, fue Sandra Muñoz la que logró conquistar su corazón por completo e iniciar algo más "formal", aunque no del todo serio.

Bajo este argumento, Sandra le mencionó a Juan David que la mejor decisión para la imagen de ambos, sería quedar "como amigos". Acto seguido, el colombiana mostró estar de acuerdo con su compañera diciendo: "Yo también tomo la decisión de que quedemos como amigos, y ya".