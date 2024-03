Colombia/Luego de la gala de eliminación, los ánimos en La casa de los famosos Colombia quedaron arriba y los participantes comenzaron a expresar las molestias que tenían guardadas desde la semana pasada. Fue el caso de Alfredo Redes, el influencer decidió nominar en el posicionamiento a Miguel Melfi, bajo el argumento de que le parecía alguien "Falso y estratega".

Mientras se encontraban sentados en la sala principal, Alfredo empezó a decirle al panameño las razones por las cuales "confirmaba" que no era una persona de fiar: "Como jugador perdiste mi respeto, en el primer juego de la oruga llenaste de líquido mi parte. Luego, yo sentí que cuando eras el líder, tu me hablabas como para mandar, y te lo dije varias veces", comenzó diciendo Alfredo.

De manera tranquila, Melfi se encontraba escuchando las razones de sus compañero: "Nunca he hecho nada para afectar a nadie, y si te parecía molesto no lo hice adrede, era un trato de compas, de amigos. Yo espero ganarte es en la competencia, yo no tengo poder sobre nadie", aclaró Miguel.

Todo este dilema surgió luego de una nominación por parte de Culotauro, pues el jugador insinuó que tanto él como Alfredo, iban por "la cabeza" de Miguel, y pretendían sacarlo de la casa debido a que lo veían como uno de los más fuertes. Karen Sevillano, quien también se encontraba reunida en la sala, intentó calmar las aguas diciendo que: veía la situación como un choque de cultura, más no de personalidades entre grupo.

También, la caleña se acercó a Pantera para pedirle el favor de evitar ser un "lleva y trae", ya que en varias ocasiones lo había escuchado ser la fuente principal de los chismes de la casa, con el propósito de indisponer a todos dentro de la competencia y crear rivalidades.

Finalmente, Alfredo y Miguel acordaron demostrar sus habilidades en las actividades de la casa, y, no provocarse entre ambos para no indisponer el ambiente.