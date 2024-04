Colombia/Una de las dinámicas más polémicas inventadas por el jefe, regresó a La casa de los famosos Colombia, para sincerar a todos los participantes y revelar los pensamientos que cada uno tiene sobre sus contrincantes. El juego de las "etiquetas", está basado en que cada integrante de la casa, seleccione al azar una palabra, la cual puede ser una cualidad o crítica. Y, luego de elegirla, se dirija a un tablero con el nombre de algún otro oponente, para calificarlo con esa palabra.

El encargado de comunicar la actividad en esta ocasión fue Pantera, ya que es el líder de la semana. En su primera elección, le tocó la palabra "Distraída/o", sin pensarlo dos veces, el guajiro pegó el cintillo en el tablero de su compañera Ornella Sierra, justificando que, era una de las más desorganizadas.

Entre palabras amables, se infiltraron los defectos, uno de los más impresionantes fue cuando apareció la palabra "morronga", que hace referencia a una persona que suele decir que hace buenas cosas, pero, de manera oculta, intenta realizar malos actos en contra de alguien.

Casualmente, Natalia Segura fue la encargada en buscar un dueño para poner el cintillo, y, como todos esperaban, fue el tablero de Martha Isabel Bolaños el que resulto recibiéndolo.

"Me parece que eres una morronga como lo he dicho siempre, de las buenas vibras que dices tener, no se te ve ninguna", dijo la influencer.

En cuanto a Martha, su contestación fue mucho más fuerte de lo que pensaron los demás, pues la actriz sentencio que el único factor que le quitaría la paciencia era las votaciones del público: "No te preocupes, que el domingo nos vemos en la eliminación", recalcó Martha.

Luego de ese primer enfrentamiento, llegaron otros que sorprendieron a muchos e impactaron con sospecha a otros. Muestra de ello, el actor Julián Trujillo decidió "Bajar las armas", con Karen Sevillano, y como iniciativa, le puso la palabra "extrovertida", recalcando que independientemente de los conflictos, su personalidad se notaba en la casa, y era una persona esencial en la competencia.