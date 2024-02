Colombia/En la gala del domingo, conocimos al segundo participante eliminado de La casa de los famosos Colombia. Esta semana no fue fácil para ninguno de los participantes del programa, pues estuvo llena de tensión e incluso discusiones entre algunas celebridades como Omar Murillo, La Segura y Karen Sevillano.

Los nominados de La casa de los famosos Colombia antes de la gala del sábado

En un inicio, el equipo Infierno había hecho una alianza que incluía a todos sus integrantes y consistía en poner en riesgo de eliminación a Mafe Walker. Pero su plan no fue suficiente porque el Jefe, al ver que todo había sido un complot y que las celebridades no tenían razones válidas para votar por la creadora de contenido, decidió anular todos los votos de este team, a excepción del de Omar Murillo. El actor, al final, no nominó a Walker, sino a Martha Isabel Bolaños, con quien no ha tenido una muy buena relación desde hacer varios días.

Luego de este complicado momento, las nominaciones continuaron y, por el número de votos que recibió, la primera participante que quedó en la placa de nominados fue Sandra Muñoz. Por otro lado, otras celebridades también recibieron votos, pero quedaron empatados, por lo que también quedaron en riesgo.

En ese momento, en la placa aparecían los siguientes participantes: Sandra Muñoz, Johana Velandia, Martha Isabel Bolaños, Omar Murillo, Sebástian Gutiérrez, Diana Ángel y José Miel.

El sábado, los participantes se enfrentaron a un interesante reto de salvación: un juego de tenis en el que cada nominado contaba con tres vidas. Los dos participantes cuyas figuras quedaran en pie eran los ganadores del reto y, por lo tanto, se salvaron de ser eliminados hoy.

Sandra Muñoz fue quien lanzó el tiro ganador. Gracias a la actriz, tanto ella como Miguel Melfi salieron de la placa de nominados y podrán no solo estar más tranquilos, sino durar, al menos, una semana más en el programa.

Este fue el participante eliminado en la segunda gala

Durante la gala de este domingo 25 de febrero se revelaron los participantes que obtuvieron más votos para no quedar eliminados. La celebridad con menos apoyo sería el eliminado de esta semana. En ese sentido, el segundo participante que salió de La casa de los famosos Colombia fue: Johana Velandia.

La comediante colombiana es la segunda concursante en salir de la casa, no sin antes dejar nominada a su contrincante Martha Isabel Bolaños, posicionándola como la primera en regresar consecutivamente a la placa.

*Con información de RCN, Colombia*