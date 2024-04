Colombia/Juan Camilo Pulgarín, uno de los nuevos retadores que llegó a La casa de los famosos Colombia, ingresó al cuarto de la Línea de la vida, para exponer su historia y rememorar los diferentes momentos que han marcado su existencia desde que nació hasta la edad que tiene actualmente.

El influencer paisa, creador del divertido personaje de María José, comenzó diciendo que su niñez, fue un objetivo de bullying todo el tiempo, pues era una persona de contextura delgada y muy afeminado, lo que hizo que muchos de sus compañeros se burlaran de él.

También, cuando era pequeño, Camilo dijo que se consideraba una persona que no cumplía con las expectativas de sus padres, y, que representaba todo lo que criticaban socialmente en su hogar. "Fui un niño que sufrió mucho de depresión porque tuve varias perdidas en la niñez ya que crecí en una zona de conflicto", dijo Camilo.

En una trágica experiencia, el influencer mencionó que perdió a una de sus amistades debido a que cruzó una línea "invisible" peligrosa en su barrio, pues donde vivía no era muy seguro.

El dibujo de la línea de vida de Camilo, se alumbró fuertemente en el 2012, pues para dicho año dijo haber conocido a su primero novio, Daniel. Con el cual desarrollo sentimientos muy fuertes y su relación se vio influenciada por su suegra, la cual amenazaba a Camilo con contarle la verdad a sus padres.

"Me aislé de todo, ni siquiera salía, mantenía con el miedo de que me juzgaran por ser todo lo que mis papás criticaban", recordó el influencer.

Los recuerdos de Camilo, lo hicieron dibujar el momento en el que le confesó a sus familiares su orientación sexual, y mencionó que se lo tomaron muy bien, aunque su mamá le recalcó que ella quería tener nietos en algún momento.

Como no todo podía ser tristeza, el paisa empezó a contar como fue que se creó su personaje más viral, María José. "María José era una amiga de la universidad, ella tenía una peluca y yo un día le pregunte si me la podía poner, apenas lo hice, me grabe y se volvió viral, eso me cambio la vida", dijo Camilo.

Su dibujo terminó diciendo que gracias a su personaje, pudo remodelar la casa de sus padres y encargarse de ellos hasta el momento, ya que tuvo la oportunidad de volverse influencer e ingresar al mundo del entretenimiento.