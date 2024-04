Colombia/El brunch de nominados, es el posible último almuerzo para los participantes que se encuentran en la placa de La casa de los famosos Colombia. Allí, quienes están en riesgo, podrán compartir sus opiniones respondiendo preguntas dinámicas que el Jefe envía, para que puedan desahogarse y aprovechar el escenario diciendo todos sus pensamientos sobre sus contrincantes.

En esta ocasión, Martha Isabel Bolaños, Sandra Muñoz, Juan David Zapata, Isabella Santiago, Julián Trujillo y Natalia Segura, eran los jugadores con posibilidad de salir de la competencia, lo que hizo que acudieran al brunch de la octava semana.

En un inicio, Sandra fue la que comenzó diciendo sobre las estrategias que había identificado en su permanencia en el reality, nombrando a Miguel Melfi como uno de los jugadores más estratégicos de la casa. Luego, Isabella Santiago se desahogo con Juan David, recalcando que sus acciones en contra no fueron para perjudicarlo, sino para "remediar" la relación conflictiva que tenían en las últimas semanas.

Aunque las preguntas del Jefe pusieron el ambiente tenso, una pregunta hizo que todos dejaran de comer: "¿Quién es el jugador más estratega y manipulador de la casa?", la primera en contestar fue Natalia Segura, señalando a Julián Trujillo como el famosos más invasivo a la hora de jugar.

Sin embargo, la sorpresa se la llevaron todos los que se encontraban en la mesa, pues Julián no se quedo callado y comenzó a soltar todo aquello que pensaba sobre su compañera Natalia y su íntima amiga Karen Sevillano.

"Soy el defectuoso por no comportarme como ustedes quieren. Han normalizado la cizaña y el chisme usando el adjetivo de que son frenteras, pero lo único que hacen es manipular las situaciones", comenzó diciendo el actor.

Como todos sabemos, el trio de famosos nunca ha podido llevar la fiesta en paz. Por un lado, las influencers piensan que su compañero no muestra mucho interés por el juego y de vez en cuando es el que manipula a las personas. Por otro, Julián asegura que ambas integrantes del cuarto Infierno se han convertido en las intocables de la casa, cosa que no debería ser así.

"¿Por qué me odias tanto si no te hice nada?", preguntó Natalia a Julián, luego de que el jugador comenzara a decir todas las razones en su contra. El actor, con una voz muy calmada, dio una replica diciendo:

"No te odio ni te quiero hacer daño, pero son tus acciones con las que no estoy de acuerdo, como la vez cuando insinuaste que entre Sandra y yo había algo, y mencionaste a mi esposa, eso ya no era chiste, eso era cizaña. Luego, jugaron con la imagen de Omar, poniéndolo como un déspota, hasta que tuvo que venir su esposa para decirle a Colombia entera que sus acusaciones eran mentira", dijo Julián.

Como si fuera poco, Martha Isabel, la cual es íntima amiga de Julián, afirmó todas las acusaciones dichas por su compañero. Lo que provocó que la influencer se sintiera "atacada" y rompiera en llanto.