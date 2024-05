Colombia/El "Pinky Call", es una de las secciones que la influencer Ornella Sierra se encarga de dirigir en La casa de los famosos Colombia. En esta llamada, la participante escucha las quejas y peticiones de sus compañeros, intentando ayudarlos a solucionar cualquier conflicto.

En un reciente conversación mediante el teléfono rosado, fue Martha Isabel Bolaños la que acudió a los servicios de consejos de Ornella, pues dice necesitarlos ya que para muchos, ella no tiene una buena forma de dirigirse a los demás, y, siempre aplica un "tonito" no tan agradable en las conversaciones.

"Bienvenida a donde tu psicoloca de confianza", comenzó diciendo la influencer. Para iniciar con la conversación, la actriz de "Betty, La fea", le pidió a su ahora vecina de cuarto, que necesitaba encontrar la manera para entablar una comunicación asertiva con el resto de la casa.

"Me falla el tono, siempre me lo han dicho, pero es que a veces yo no lo quiero decir así, solo se me sale", expresó Bolaños.

En respuesta, Ornella le pidió que antes de decir algo, pensara en la entonación que aplicaba, incluso, le solicitó a la actriz hacer ejercicios con diferentes frases, como cuando pide un favor en la cocina o emite una sugerencia importante para la parte de la convivencia dentro de la casa.

Luego de algunos minutos hablando, ambas llegaron a la conclusión que la culpa no era del todo de Martha, sino de su "tonito" al decir las cosas.

La simpática Ornella, no dudo en invitarla a una conversación, para ayudarle con algunos tips de conquista de hombres, los cuales consideran le hacen falta a su compañera.