Colombia/Inicialmente, el Cuarto del Exilio era un espacio para que los participantes nominados realizaran unas pruebas que les permitiría salir de la placa. Sin embargo, a medida que nuevos concursantes se sumaron a la habitación, los problemas empezaron. Esta vez, por la distribución de las camas, los famosos exiliados tuvieron un fuerte desacuerdo.

Cabe resaltar que, la primera en visitar lo que antes era el "Loft Secreto", fue Martha Isabel Bolaños, al estar en la placa, el Jede decidió que sería ella la que estrenaría el lugar, para buscar la salvación mediante los juegos y pruebas de lógica, luego se unieron a ella, Alfredo Redes, Pantera, Miguel Melfi y Julián Trujillo.

En esta semana que ha sido completamente llena de cambios, por las entradas y salidas de la casa, los famosos han comenzado a mostrar signos de cansancio, y, ahora, cualquier acción o comentario es motivo para iniciar con una nueva discusión, o eso pareciera.

Y es que luego de que pasaran tres meses de convivencia, los ocho participantes que aùn permanecen dentro de la competencia, se encuentran cada vez más cerca del premio final, lo que provoca que cada uno este dispuesto a hacer lo que sea por alcanzar la permanencia.

Aunque al principio la actriz les dio la bienvenida a los participantes, con el pasar de las horas la convivencia entre ellos empeoró. En la noche, Martha Isabel les comunicó a sus compañeros que compartiría su cama solo con Julián, algo que le pareció injusto a los demás, pues al haber solo dos camas dobles, uno de ellos tendría que dormir en el piso.

Miguel Melfi, Pantera y Alfredo Redes propusieron que se rotaran la cama entre ellos cuatro, y así todos tendrían la oportunidad de dormir en la cama por lo menos una vez. Pero Julián afirmo que la decisión estaba en las manos de la actriz.

"Ella decide con quien duerme, que quede claro, y si quiere dormir sola yo duermo en el piso", añadió Julián

Ahora bien, el desacuerdo escaló cuando Julián, Melfi y Martha levantaron la voz sin lograr un acuerdo. En ese momento, Alfredo Redes se levantó de la cama, incómodo por la actitud de Julián, y le hizo una fuerte advertencia al actor.

"Bájale a tu actitud, segunda vez que me hablas así, tercera vez y no respondo, no eres papá mío para que me hables así", afirmó Alfredo.