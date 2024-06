Colombia/"El Juicio", suele ser el escenario perfecto para que los participantes de La casa de los famosos Colombia, acudan ante un juez para imponer sus quejas y demandas en contra de sus compañeros. En esta ocasión, fue Julián Trujillo quien representó a la autoridad suprema y resolvía los conflictos.

Aunque ya quedaban solo 7 jugadores dentro del recinto, las quejas no se hicieron esperar y varias polémicas fueron presentadas al actor.

Entre ellas, los hombres "Papillentes" denunciaron a su única compañera mujer, Karen Sevillano. Esto bajo el argumento de que últimamente, "no colaboraba con el aseo y limpieza de la casa por mantener con cólicos menstruales". También, se quejaron acerca de su falta de disposición para colaborar, pues, según ellos, Sevillano solo se sentaba a "mandar".

En su defensa, la influencer intentó convencer al juez de que su problema se debía a que últimamente, se sentía mal. Pese a los alegatos por su falta de colaboración, Julián Trujillo le solicitó a la acusada que como castigo, lavara los platos y ayudara con el aseo de la casa durante los próximos días.

Por si fuera poco, al estrado ficticio llegó Sebastián González a imponer su demanda en contra de la reciente eliminada, Martha Isabel Bolaños. Esto debido a un supuesto beso "obligado", que se dio entre la acusada, Julián Trujillo y el mismo Sebastián.

Según su relato, el equipo "Galáctico" se acercó a darse un abrazo de apoyo hace unos días, y, mientras se encontraban en el acto, Martha aprovecho para acercarse demasiado a sus dos compañeros, a tal punto que se dio la situación de un "beso de tres".

Entre risas, Trujillo aceptó que dicha cercanía había sido extraña, pero, que solo lo vio como una demostración de afecto que estuvo un poco subida de tono.

Para sorpresa de los Papillentes, Martha acepto que el beso si se dio, sin embargo, no fue de manera intencional. "Me sentí ultrajado porque esos no son los códigos Galácticos que solemos demostrarnos", dijo Sebastián mientras se reía de la situación.

Lo anterior, dio pie para que Julián saliera corriendo del estrado, pues se vio empañado por varias de las demandas interpuestas por los finalistas de La casa de los famosos Colombia.