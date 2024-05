Colombia/Durante la Gala de lunes, las presentadoras, Carla Giraldo y Cristina Hurtado, les preguntaron a los participantes sobre sus emociones al hacer parte del top nueve de La casa de La casa de los famosos Colombia. Todos señalaron lo agradecidos que están por hacer parte del programa y también lo mucho que han aprendido en estos tres meses.

Luego de que la Gala del lunes finalizara, La Segura entró al cuarto amarillo, que hasta el momento es el único habilitado, e hizo un comentario sobre lo mucho que habló cuando Cristina Hurtado le preguntó por su experiencia en el programa. “Se regó”, dijo Pantera.

Y, aunque Pantera y la Segura han tenido una relación cercana en La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido no tomó el comentario del costeño de la mejor forma. “Yo abro la boca y a ustedes les da por decir que me riego. Me estoy cansando de ese cuento de 'te regaste', porque entonces no voy a querer hablar".

La Segura, que es de las que más tiene interacción con todos los que aún permanecen en competencia, intentó aclararle a sus compañeros, que sus opinión debían ser tomadas en cuenta, sin necesidad de que fueran llevadas a un extremo con comentarios de oposición, pues la hacían sentir que su presencia no valía.

Como grupo, los llamados "Papillentes" no se encuentran en su mejor momento. Recordemos que, la semana pasada, su grupo tuvo que despedirse de dos compañeros, el primero fue Camilo Pulgarín, el día miércoles, y, posteriormente, Diana Ángel, la cual salió de la competencia en la gala del domingo.

Karen Sevillano no estaba en el momento en el que La Segura discutió con Pantera, pero, la creadora de contenido afirmó que había escuchado malas palabras y gritos, mientras estaba en otra habitación de la casa.

Por lo que escuchó, Karen Sevillano decidió aconsejar a sus compañeros. “No sé qué estaba pasando y tampoco me interesa saber. Sin embargo, si es recocha, mantengamos el respeto porque la gente nos ve y no saben que nosotros estamos molestando”.

