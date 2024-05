Colombia/Como es costumbre para los nominados que se encuentran en la placa semanal, todos acuden a un brunch, el escenario que podría ser el último almuerzo en La casa de los famosos Colombia para alguno de ellos. En esta ocasión, Diana Ángel, Julián Trujillo, Natalia Segura, Sebastián González, Alfredo Redes y Camilo Pulgarín, eran quienes se encontraban en riesgo de eliminación.

Ya sentados en la mesa y compartiendo una "cena amena", el Jefe les pidió a los famosos que destaparan los sobres que se encontraban en el centro, y, en cuanto leyeran las preguntas, cada uno tendría que contestar obligatoriamente.

De esta forma, La Segura abrió el primer sobre y comenzó a preguntarle a sus compañeros: ¿Quién es el famoso que sientes que te quiere sacar de la competencia?, en ese orden de ideas, Natalia contestó que, su corazón le indicaba que era Martha Isabel Bolaños la respuesta correcta.

Tanto Alfredo, Diana, y Camilo, confirmaron dicha sospecha, justificando que la actriz era una persona muy "metida en el juego", y no le importaba sacar a la que fuera, incluso, si fueran sus amigos o del mismo grupo.

En su defensa, Julián Trujillo emitió su opinión, pidiendo un poco más de comprensión con su compañera y solicitando que, la convivencia se vería menos afectada si cada uno se diera la oportunidad de conocer a Martha no como participantes de un reality, sino como persona.

La Segura, que ha dejado claro su enemistad con Martha, refutó tal respuesta diciendo: "Intenté conocerla y la verdad no me interesa, ni aquí, ni afuera"

Siguiendo con la actividad, a la mesa llegó el tema de la "Empatía", una palabra que para muchos ha sido importante en los últimos días, ya que han sido semanas llenas de cansancio luego de cumplir más de 80 días encerrados y bajo la vigilancia de varias cámaras.

"Me parece que no me diste ánimo cuando me quería ir y estaba pasando por ese episodio", le dijo Diana Ángel a Julián Trujillo recordando las semanas en las que la actriz deseaba abandonar la casa.

Estando de acuerdo con ella, La Segura aportó un comentario que puso en tela de duda la empatía que tuvo el actor con su compañera. "Me parece que hubiese sido más amable que le dijeran una palabra de apoyo para que no se fuera", dijo La influencer.

Para dar conclusión a lo que pudo convertirse en una amarga pelea, Julián justificó su acción diciendo: "Creo yo que no hay nada más empático que respetar los deseos de los demás, y el que desee irse, pues que se vaya".