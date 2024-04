Colombia/En La casa de los famosos Colombia, se proyectó una película que fue la gota que derramó el vaso de muchos conflictos que se venían evitando los últimos días. Dicha grabación, fue una serie de recopilaciones de los momentos en los que se les ha visto a los participantes hablando, murmurando, gritando, y opinando en contra de sus contrincantes.

La película, en uno de sus tantos momento incómodos, dio a conocer una conversación que tuvo Karen Sevillano con sus amigos del "Team Papilla", luego de la visita de la mamá de Mafe Walker. En la que "opinaba" sobre la situación que expuso sobre la relación que ambas llevaban como madre e hija en la vida real.

A Karen se le escuchó diciendo: "La mamá de Llama a Trina (Mafe Walker), se le ocurrió encontrar 400 millones de razones para entonces comenzar a entender a su hija, y comprender su idioma", dijo la caleña con un tono burlesco.

En cuanto terminó la primera parte de la película, Mafe se posicionó frente a su compañera influencer, con el fin de ponerle límites sobre las opiniones que dio de su mamá, que claramente, buscaban poner en duda la vida real de Mafe con su familia.

"Mi corazón, con mi madre, que es lo más sagrado de mi ser, de corazón te pido que con ella no. Ese no es el mensaje, por favor", dijo Mafe.

En respuesta, la caleña refutó su posición aclarando que todo lo que se había mostrado se trataba de una broma, más no de un pensamiento real. Y, que el video había sido sacado de contexto, pues no mostraban el video completo de lo que había pasado, y de lo que se habló verdaderamente.

Pese a la justificación que brindó Karen, fueron Martha y Julián los que no estuvieron muy de acuerdo. Primero, el actor le dijo a Karen: "Ojalá existan 400 millones de disculpas para la familia de Mafe", defendiendo el bienestar de su amiga. Luego, Karen invitó a hablar de manera privada a la concursante que asegura tener conexiones extraterrestres. Ambas se dirigieron al cuarto rosa, y fue entonces cuando comenzaron las disculpas por parte de la influencer.

"Mi humor a veces suele ser pesado, pero mi intención no es dañarte ni meterme con tu familia porque si fuera la mía me dolería igual. Si te dolió, te pido disculpas porque sé que no debemos jugar con eso, y lo digo de manera sincera", comenzó a decir Karen.

Como es normal de Mafe, el conflicto fue resuelto mediante un abrazo y desde el amor, pues como todos sabemos, Mafe siempre ha defendido y promovido el respeto por todos los seres humanos. Basándose en sus creencias y conexiones.

Aunque, para el Jefe, las cosas se resolvieron de otra manera, mediante una sanción, Martha Isabel, Natalia Segura y Karen fueron nominadas a eliminación directa y ahora se encuentran en la placa.