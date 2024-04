Colombia/Luego de que los votos del equipo galáctico fueran descartados por el Jefe de La casa de los Colombia, en la gala de nominación, muchos de los integrantes del cuarto azul, se mostraron molestos con la decisión, pues para ellos Isabella Santiago era la única responsable de la "trampa" que captaron las cámaras.

Antes de que la placa recibiera a Omar Murillo y Mafe Walker, por ser los más votados en el confesionario, Cristina Hurtado y Carla Giraldo, anularon los votos que Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo, Isabella Santiago y Mafe Walker, habían emitido.

Todo esto, debido a que en una conversación previa a las votaciones, Isabella, se ingenió una comunicación mediante "códigos" para hacer una estrategia e ir en contra de una sola persona del equipo contrario.

Isabella, que se encontraba al lado de Trujillo, empezó a escribir en el mueble de la sala principal, le letra "O", poniendo la idea de que los galácticos deberían ir por Omar Murillo u Ornella Sierra, aunque para muchos, la fichada era la influencer costeña. Ante la noticia de la sanción, Martha Isabel se mostró sorprendida, pese a que se había visto claramente su participante en la estrategia de su compañera Isabella.

Luego de que terminara la transaminación, la actriz venezolana se acercó a sus compañeros para pedirles disculpas, pues, según ella "no quería afectar a ninguno solo era un método para que no aparecieran en la placa."

Sin embargo, como era de esperarse, el equipo Infierno se mostró sorprendido de la situación, y comenzaron a reírse de las votaciones las cuales expusieron el lado "estratega" de Isabella. Para Martha, la risa terminó en cuanto los señalamientos la acusaron de no haber defendido a sus amigos, reconociendo su error.

"Martha es incapaz de reconocer algo ni siquiera con sus amigos, los terminó de hundir", dijo Diana Ángel en la terraza. La caleña se hizo a un lado para evitar problemas y no rendir declaraciones, pero, sus lágrimas la delataron. Julián Trujillo, quien era el que se encontraba con Martha, intento consolarla para que se defendiera de los chistes que la estaban tildando de "Tramposa" y de "Poco fiar", pues dichas palabras son las que provocan que la actriz se ponga mal.

"No quiero pedir disculpas por algo que yo no hice, pero a la final siempre termino embarrada", dijo entre lágrimas la actriz. Luego de darle apoyo moral, Julián le prometió que la situación se aclararía y que la única responsable era Isabella, con el fin de que su compañera no se lo tomara personal.