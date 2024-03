Colombia/Desde que Nataly Umaña salió de La casa de los famosos Colombia, todos los participantes que quedaron dentro de la competencia han comenzado a llamar a Miguel Melfi: "El viudo de Umaña", esto debido a la relación amorosa que sostenía a con la actriz y que fue el eje de críticas por muchas semanas.

Ahora, el panameño ha empezado a repartir comentarios que aclaran su nueva situación sentimental. El primero de ellos fue mientras se encontraba en la cocina, el cantante dijo: "Ahora me siento un poco más libre y me puedo concentrar en la competencia". Pero, pareciera que el amor no quiere dejar escapar a Miguel, pues, últimamente sus compañeros han empezado a sacar teorías sobre una nueva conquista entre Melfi y Martha Isabel Bolaños.

Recordemos que antes de que la casa abriera sus puertas, Martha había comentado en diferentes entrevistas que de toda la lista de concursantes, el que más guapo le parecía era el nuevo extranjero. Esto dio paso a que los internautas comenzaran a especular sobre una posible relación más íntima entre ambos, en cuanto iniciara la competencia.

Hace un par de días, cuando Martha Isabel Bolaños empezó a llorar en La casa de los famosos Colombia y aseguró que no se sentía bien emocionalmente, Miguel Melfi fue uno de los que se acercó para consolarla y demostrarle su apoyo en ese difícil momento; no obstante, las miradas, a partir de ese momento, empezaron a ser diferentes, según varios de sus compañeros.

Asimismo, un hecho que llamó la atención de Karen Sevillano y La Segura ocurrió cuando el Jefe les permitió redistribuir los equipos de acuerdo a sus preferencias. Para nadie es un secreto que Martha Isabel Bolaños había estado triste por pertenecer al Infierno, debido a los inconvenientes con La Segura, Karen Sevillano y Sandra Muñoz; no obstante, a pesar de haber podido elegir regresar al Cielo, prefirió quedarse en el Infierno.

Martha aseguró que su decisión se basaba en que el equipo Infierno ganaba muchas pruebas y era muy competitivo, pero muchos, pensaron que la verdadera razón era Miguel Melfi. Por otro lado, es importante resaltar que Miguel Melfi le pidió a Martha Isabel Bolaños que no se cambiara de habitación, según él, porque era fundamental que el equipo permaneciera fuerte en las competencias.