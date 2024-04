Colombia/Una de las integrantes del team Papilla no se encuentra en sus mejores momentos. Natalia Segura, la influencer conocida como "La Segura", se ha dejado ver bastante adolorida debido a su condición de salud, pues como ya ha contado en conversaciones anteriores, la participante sufrió un atentado hace varios años del cual todavía tiene consecuencias y molestias.

Natalia, puso en contexto a sus compañeros dentro de la casa del porque muchas veces se veía imposibilitada a hacer tareas básicas como: barrer, bailar, brincar, participar en juegos bruscos o cualquier otra actividad que implique que ella este mucho tiempo de pie, esto debido a que hace algunos años, unos personajes que se transportaban en motocicleta la persiguieron, y le proporcionaron varios impactos de bala, lo que le provocó serios daños de salud que siguen cobrándole factura.

El Jefe, en consideración con su estado de animo, le permitió a La Segura usar su "seguramóvil", un carrito automático que le ayuda a la participante a moverse por toda la casa sin tener que hacer mucho esfuerzo. Sin embargo, la influencer ha intentado seguir con sus tratamiento y medicinas dentro de la competencia, pero, no ha podido evitar el dolor en muchas ocasiones.

Ahora, mientras Karen Sevillano se encontraba dando una clase de salsa, Natalia intentaba seguirle el paso, hasta que los dolores superaron sus ganas de seguir compartiendo con sus compañeros. En un momento de la actividad, la influencer decidió retirarse de la sala y dirigirse al baño para liberar la "frustración" que tenia, al no poder seguir compartiendo con sus compañeros.

Según lo que le comentó Natalia a su íntima amiga Karen, sus lágrimas eran de tristeza y dolor, pues día a día estaba sintiendo que "ya no podía continuar más". Aunque Karen intentó animarla, la influencer se encontraba en negación, debido a que sus dolores ya no le permitían estar tranquila. Por el momento, Natalia no ha pedido ayuda a producción para acudir al médico, pero, el control por parte del Jefe es constante.