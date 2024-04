Colombia/Una de las alianzas más fuertes de La casa de los famosos Colombia han sido la de Karen Sevillano y La Segura. Ambas se han dejado ver como dos competidoras que entre ellas, se brindan un apoyo moral, y son la cara de uno de los segmentos más polémicos de la casa "Las chismosas de confianza".

Por su lado, Karen ha sido la amiga que defiende a capa y espada a Natalia, pues según la caleña, el carácter de su amigo es mucho más pasivo y comprensivo, por lo que necesita de alguien explosiva a su lado.

En los diferentes enfrentamientos que han habido en la casa, Karen y Natalia siempre se han visto muy unidas, defendiéndose la una con la otra. Muestra de ello, en los conflictos con Julián Trujillo, Karen es quien sale en respuesta a los comentarios en contra de su amiga, demostrando la fidelidad de apoyo que hay entre ambas.

Pero, su amistad también ha sido cómplice de diferentes chistes pesados, que para unos son de puro humor, pero, para otros, es algo mucho más que gracia. Actualmente, un comentario que le hizo Natalia a Karen, fue el detonante de una nueva discusión, que llegó a los gritos en el cuarto amarillo.

Resulta que, La Segura le dijo a Karen que se callara y eso no le gustó para nada a la cómica participante. Todo se dio porque Karen comenzó a llamar a Ornella Sierra, cuando La Segura le contestó que la joven estaba lavando platos, “así que cállese”; sin embargo, aunque, al parecer, Natalia Segura hizo el comentario a su amiga molestando, Sevillano reaccionó de otra forma. Tras el inconveniente, Natalia intervino y le aclaró a Karen que su comentario no lo hizo en mala onda.

“Nadie está siendo la mala y si te cayó mal el ‘cállese’ discúlpame, pero no me tiene porque hablar así”, indicó la también influencer de Cali.

Aunque, se veía desde hace rato que, Karen no se sentía muy contenta, pues no iba a recibir una carta por parte de sus seres queridos al no ganar la prueba de salvación. Pese al altercado, La influencer caleña fue a buscar a su amiga al cuarto del protegido, para pedirle disculpas y aclararle que se trataba de su estado de ánimo, el cual de vez en cuando se veía abrumado por el encierro.

"Te juro que si me cae el 20, yo me voy de aquí", dijo Karen. Luego de estar casi 70 días lejos de sus familiares y de su vida cotidiana, los ánimos ya se empiezan a caldear cada vez más.