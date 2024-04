Colombia/La octava gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, estuvo envuelta por discusiones entre los nominados, quienes se encontraban ansiosos por saber la decisión del público, pues por primera vez, la eliminación sería por partida doble.

Natalia Segura, Isabella Santiago, Julián Trujillo, Sandra Muñoz, Juan David Zapata y Martha Isabel Bolaños, eran los concursantes que estaban en la zona de riesgo, ya que luego de la salvación, Miguel Melfi pudo salir vencedor de la prueba y lograr asegurar una semana más dentro de la competencia.

El "brunch", una actividad que sirve para que los nominados tengan su última conversación, fue el escenario perfecto para que Julián Trujillo y La Segura, sacaran todas esas emociones acumuladas que venían trayendo desde hace semanas, pues como todos saben, la amistad entre Karen, Natalia y Julián, no ha sido la mejor.

"Para mi la persona en la que menos se debe tener confianza eres tú y Karen, porque son manipuladoras", comenzó a decir el actor.

En respuesta, Natalia desmintió el pensamiento diciendo: "Tú eres el más estratega de la casa, y te encanta hacernos quedar mal a nosotras, porque eres maquiavélico". Pese a que Sandra, Martha, Juanda e Isabella se encontraban sin decir palabra, Julián decidió "aprovechar", esta oportunidad para sacar sus emociones.

"Ustedes han normalizado la cizaña, y los chistes no deberían incluir cizaña. Han creado máscaras y personalidades para que se acorde a las de ustedes, y yo soy el defectuoso, por simplemente no hacer lo que ustedes esperan de mí, no esperes nada, porque yo no te pido nada a ti", dijo Julián.

Luego de varios minutos, los nominados concluyeron los enfrentamientos y se dirigieron a la sala, a esperar los resultados finales.

En el posicionamiento, fueron Julián Trujillo e Isabella Santiago los que obtuvieron más votos en contra, pues, para sus compañeros, ambos deberían abandonar la casa.

Con un 2.80%, Sandra Muñoz se convirtió en la primera eliminada de la gala, dejando atrás sus sueños dentro del reality.

Para está ocasión, fue Natalia Segura la participante con más votos a favor, demostrando ser una de las favoritas del público con un apoyo del 36.51%, seguida de Julián Trujillo con un 15.81%.

Martha Isabel, abandonó la sala de tensión con un 15.24% a favor, dejando a Isabella Santiago y Juan David Zapata como los jugadores en posición de riesgo. Fue entonces cuando Cristina Hurtado dio el triste anuncio, en el cual, Juan David Zapata resultó siendo el noveno eliminado de la semana.

Siendo así, Sandra y Juanda David fueron eliminados de la competencia, no sin antes dejar a Miguel Melfi y a Isabella Santiago, en la tabla de riesgo.