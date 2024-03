La actual relación de Miguel Melfi con Nataly Umaña tiene confundidos a todos los participantes de La casa de los famosos Colombia. Para esta ocasión, fue Pantera el que decidió emitir su opinión sobre esta historia de amor que parece estar en la cuerda floja desde que la mamá del panameño ingreso a la casa, y, fue le motivo por el cual Miguel decidió terminar sus acercamientos con Nataly.

Aunque, muchos aseguran que su atracción es inevitable, por lo que la situación en la que se encuentran pone a dudar a más de uno sobre si son amigos o no.

Hace unos días, Melfi tomó la iniciativa de sentarse a conversar con su compañera para dejar las cosas claras. En un acuerdo al que ambos llegaron, la decisión final fue seguir siendo "amigos", aunque está idea se vea en sentido contrario de lo que muchas veces las cámaras captan.

Siendo así, Pantera, quien es compañero de Nataly y Miguel, expresó sentirse confundido al verlos juntos, pues según el: "Hay días en los que se hablan y otros en los que no se determinan. Luego los veo juntos y le pregunto a Nataly y ella me dice que solo son amigos, pero en las noches no se separan, entonces no entiendo nada" , comenzó diciendo Pantera.

Y es que en varias ocasiones, el cantante panameño y la actriz colombiana, son captados con una cercanía muy íntima, aunque al otro día no se estén hablando.

"Yo nos los entiendo, y me confunde porque hay unos días en los que veo besos y abrazos, pero al otro día no se hablan y yo les pregunto de frente y le digo, Nataly explícame", dijo Pantera.

Por su parte, Miguel ha intentado ser claro con sus sentimientos por Nataly, luego de la visita de su mamá y las palabras que le expresó sobre el desacuerdo de esta situación. En su visita, la mamá de Miguel fue clara y le mencionó a su hijo que no estaba bien lo que había estado pasando con su compañera Nataly, luego de eso, al panameño se le vio pensativo y distante de la actriz, lo que significó el inicio de una conversación tensa entre ambos.

"Tenemos que ser congruentes con lo que sabemos que está mal hecho, y es mejor que quedemos como amigos", expresó Miguel. Para Nataly esta reacción le causo tranquilidad, sin embargo, su disgusto por esta decisión repentina empezó a ser evidente.

“A mí no me termina nadie, aquí la que termina las relaciones soy yo. No sé qué es lo que está hablando Miguel Melfi últimamente, dice una cosa, hace otra. Aquí él no termina ninguna relación, que se relaje el hombre. La visita de la mamá lo hace caer en cuenta y le dice que lo que está haciendo, tu país no te está apoyando. Tengo que poner un stop aquí. Llega la mamá y como un niño de casa toma en cuenta la opinión de ella y no la de la otra persona, que en este caso soy yo” , dijo molesta Nataly en respuesta a la decisión de Miguel.

Pese a que para muchos ya la relación se había enfriado, últimamente a Nataly y a Miguel, se les ha visto nuevamente juntos y con varios acercamientos que niegan una "amistad", ¿Podrá volverse a encender el amor entre ambos?