Colombia/Una noticia dejó sorprendidos a todos en La casa de los famosos Colombia, debido a que una de las participantes anunció que tenía un retraso de su ciclo femenino y, posiblemente, estaba esperando bebé. Así las cosas, se realizó una prueba de embarazo y, durante la Gala del martes, dio a conocer su resultado.

Karen Sevillano, con su humor que la caracteriza, comenzó a contarle a sus compañeras que estaba sufriendo un retraso, lo que le había generado un fuerte temor sobre un posible embarazo, pues como todo sabemos, la influencer sostiene una relación con el también famoso Neider García.

Ilusionada y a la vez preocupada, así se vio a Karen Sevillano tras las suposiciones de su supuesto embarazo, debido a que, según ella, no le ha llegado el periodo desde antes de entrar a La casa de los famosos Colombia.

Desde el primer momento en el que ella les contó a sus compañeros, todos empezaron a especular sobre el tema; por ejemplo, Alfredo Redes, Juan David Zapata y Pantera dijeron que le han visto el estómago más hinchado a Karen.

Las reacciones de todos los famosos se encontraban a flor de piel, ya que varios de los participantes aún no son padres y en su vida real han intentado en varias ocasiones concebir un hijo con su pareja, como en el caso de Omar Murillo.

Por otro lado, el rumor tomó fuerza ya que La Segura contó que, en días anteriores, se soñó que estaba en embarazo, pero, según ella, eso significa que alguien de su círculo cercano va a tener bebé; lo cierto es que aseguró que sería la tía o la madrina del hijo de su amiga Karen. Finalmente, Camilo Díaz hizo un brindis por el bebé de la caleña.

Para salir de las dudas, Karen Sevillano se hizo una prueba de embarazo durante la tarde del martes y, en la Gala, la influencer caleña les contó a todos los televidentes y los usuarios de la app de ViX que el resultado de esa prueba fue negativo.

Todos en la terraza hicieron silencio y para escuchar el resultado de la prueba, en la que la influencer grito diciendo: "No estoy embarazada, me hice una prueba pero nadie lo sabía".

Tras esta noticia, la mayoría de los participantes quedaron tristes, debido a que estaban ilusionados por la posible llegada de un bebé; no obstante, Karen no ocultó su felicidad y aseguró que aún no está preparada para ser mamá.

*Con información de RCN, Colombia*