Argentina: "Le dije a Messi lo que muchos quisieran decirle", expresó periodista de zona mixta

El nombre de Sofía Martínez se hizo tendencia en las redes sociales rápidamente, luego de entrevistar a Lionel Messi en la zona mixta del estadio Lusail, tras la victoria de Argentina sobre Croacia en las semifinales del Mundial Catar 2022.

"Más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie... atravesaste a cada uno de los argentinos; no hay nene que no tenga tu remera, la original, la trucha o la inventada; marcaste la vida de todos. Es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón", dijo Martínez. Esas palabras, y el posterior agradecimiento del jugador, fueron captados en un video que le dio la vuelta al mundo.

La periodista, que labora para la Televisión Pública Argentina ESPN, rememoró el momento en una entrevista que se le realizó en la emisora Urbana Play y para ella, esa sería la única oportunidad que tendría de expresar lo que, en su opinión es el sentir de muchas personas hacia el capitán de la 'albiceleste'.

"Le hice las preguntas que le tenía qué hacer en zona mixta y me tomé 30 segundos para decirle lo que yo sentía... que lo venía sintiendo desde hace unos días", relató. "Tenía ganas de decirlo como creo que se lo quiere decir tanta gente y yo tenía la posibilidad de hacerlo".

Martínez explicó que, en esencia, lo que quería transmitirle a Messi era que el impacto que él ha tenido en muchas personas, especialmente en Argentina, es mucho más grande que ganar la Copa del Mundo y que eso es algo que nadie le podrá quitar.

"Obvio que la Copa del Mundo la soñamos todos", recalcó. "Pero hay algo, que ya está hecho, que es él como marcó a un país. ¿Sabes cuántos Messi hay en el mundo? ¿Cuántos hay con la camiseta que dice Messi? ¿Cuántos hay que la usan en la cancha y la dejan en lo más alto? Uno solo y se la 'banca' (aguanta) él solo con todo el talento que tiene y, me imagino, con la presión que eso debe tener", agregó.

Para la comunicadora, el momento no fue especial por las palabras que ella misma dijo.

"Lo que hiciste por el país al dejarlo en un lugar tan alto es más grande que ganar una Copa del Mundo... ojalá que venga, pero de verdad es más profundo que una Copa del Mundo. Eso le quise decir, pero lo que cambió la nota no fueron mis palabras sino su atención", puntualizó.

Argentina enfrentará a Francia en la final del Mundial Catar 2022 que se realizará el domingo 18 de diciembre en el estadio Lusail desde las 10:00 a.m. (hora de Panamá).