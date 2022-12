Argentina: "No puede haber un Mundial que soñé tanto como este", 'Dibu' Martínez

Con mucha emoción y, entre lágrimas, el portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez manifestó que la final del Mundial Catar 2022 fue sufrida, pero que la 'albiceleste' sacó adelante con su trabajo colectivo.

"Fue un partido de sufrir, lo teníamos controlado y con dos tiros nos empatan el partido. Nos pusimos 3-2 nos cobran un penal y lo meten después hice lo mío, lo que soñé. No puede haber un Mundial que soñe tanto como éste, no tengo palabras", expresó el arquero en la zona mixta del estadio Lusail.

La final entre Argentina y Francia se definió en la tanda de penales, donde 'Dibu' contribuyó y el país suramericano sumó su tercer título de Copa del Mundo.

"Los penales los viví tranquilo. Es un momento que le tengo que dar a mis compañeros", indicó. "Otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. El primero pude haberlo atajado bien y me tiré mal, pero después hice todo bien", describió.

Martínez dedicó la conquista de Argentina a su familia, por el apoyo que le han brindado en toda su carrera.

"Le dedico esto a mi familia. Venimos de un lugar muy humilde; ;me fui de joven, muy chico a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos", puntualizó.