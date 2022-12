Fuerte cruce entre el Kun Agüero y youtuber español por la final del mundial

El exjugador argentino se enganchó con el streamer español DJ Mariio por la final de la Copa del Mundo, pues el youtuber vaticinó que el equipo galo alzaría la copa y el Kun no se lo tomó muy bien. Los fanáticos que estaban conectados al en vivo creyeron que se trataba de una broma, pero al argentino se lo vio muy molesto con los comentarios burlescos del español.

Un tenso momento se vivió durante una transmisión en Twitch en el que Sergio 'Kun' Agüero insultó al streamer español DJ Mariio por algunas actitudes y comentarios en contra de la selección Argentina y se lo hizo saber en vivo. En la transmisión también participaban Gerard Piqué e Ibai Llanos quienes intentaron calmar los ánimos.

El enfrentamiento entre ambos viene desde la eliminación de España en octavos de final ante Marruecos. Ahí el streamer preguntó en su cuenta de Instagram “por quién” iban en los cuartos de final. Agüero le respondió en uno de sus streaming y le dijo: “DJ Mariio, no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? Tenés muchos colegas argentinos, ¿sos pelotudo o te hacés? ¿O querés ir por Francia? Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto? ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te dan ni bola? Andá por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo”.

En esa instancia, luego del triunfo de Argentina ante Países Bajos, el streamer publicó en su cuenta de Twitter la imagen viral de los argentinos festejando al lado de los neerlandeses, que algunos lo tomaron como una provocación. “Andá a jugar al FIFA vos”, fue la respuesta en la misma red social del Kun.

Pero el español no se detuvo en sus dichos contra Argentina y el pasado jueves en una transmisión de Twitch en la que también participaba Gerard Piqué e Ibai Llanos, vaticinó que Francia derrotaría a la albiceleste en la final de Catar.

Ante la actitud burlesca del streamer español, el ex del Manchester City respondió molesto: “¿De verdad que están pelotudeando, no?”. En ese momento Piqué quiso poner punto final a la polémica y evitar un inminente cruce con DJ Mariio, algo que no pudo lograr: “Yo no se sí es de verdad o de mentira, si es actuación o si de verdad te tocó”, le dijo Piqué al Kun. Entonces, Agüero disparó: “Si hace pelotudeces me caliento”, en alusión a DJ Mariio.

“Me da igual. A mí nadie me tiene que pedir perdón”, sentenció Agüero, que tampoco calmó sus ánimos al verlo al español con la camiseta de Argentina. Sin filtro, el Kun fue contundente: “Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara”.

“No entiendo por qué Kun. No sé qué te he hecho”, esgrimió el youtuber. Aunque Agüero se mantuvo inflexible: “Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es”. El español se resignó y dijo: “bueno chicos creo que no hemos llegado a un acuerdo”.

*Con información de Infobae*