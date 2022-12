Ivana Knöll estuvo en Croacia vs Argentina con una vestimenta 'retocada'

La modelo croata había sido "invitada" a abandonar el estadio Education City durante el partido que Croacia jugó ante Brasil por los cuartos de final supuestamente por no cumplir con las normas de vestimenta de la organización catarí. Tras la polémica que generó el video del momento en que la sacaban del estadio, la croata volvió a aparecer en las tribunas del Lusail Stadium para apoyar a su amada selección croata en las semifinales ante Argentina.

Con sus provocativos atuendos que muestran su escultural belleza, Ivana Knöll rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales, sobretodo porque su ropa desafiaba las normativas de vestimenta en un país en el que las mujeres tienen prohibido mostrar su estómago, hombros, rodillas o senos.

Sus llamativos y reveladores conjuntos, además de mostrar apoyo incondicional a su selección, también se manifiesta como una forma de protesta que busca dejar en claro su desacuerdo con los códigos de vestimenta hacia las mujeres, tanto residentes como extranjeras.

Pues bien, luego de conocerse que Knöll había sido sacada del estadio durante el partido de cuartos entre Croacia y Brasil, la modelo volvió a aparecer. Sin embargo, para poder estar presente la modelo tuvo que hacer una pequeña 'modificación a su vestimenta.

Jeans, un corset con los colores de su bandera un poco más largo que los que había utilizado antes, cabello lacio y maquillaje más discreto, fueron los elementos que eligió Ivana Knoll para poder disfrutar uno de los partidos más esperado del Mundial.

Y aunque optó por prendas de ropa más sencillas y menos escotadas, no dejó de posar para los medios internacionales, que la han seguido en esta Copa Mundial.

Hace unos días declaró a TMZ Sports que, "los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera". "Pero no sabía que mi video en bikini caminando junto al mar sería tan grande. Todo el país está hablando de eso. Todo el mundo me conoce aquí y vi que me aceptaron", agregó.

"Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar a alguien que usa un bikini. Y si eso merece ser arrestado, entonces arréstenme", declaró la guapa modelo.

Aunque Croacia terminó perdiendo 3-0 ante Argentina, Knöll se mostró alentando en todo momento a su selección, que ahora peleará por el tercer puesto con el perdedor de la llave entre Francia y Marruecos.