Marruecos: Artista español lanzó canción inspirada en los 'Leones del Atlas'

La participación de la selección de Marruecos en el Mundial Catar 2022 sorprendió a todos. Durante el transcurso del certamen, los denominados 'Leones del Atlas' se ganaron el respeto y el cariño de la fanaticada del fútbol en el orbe al punto de que se lanzó un tema musical inspirado en su desempeño.

El cantante español Toni Montana divulgó el tema 'Guerreros', una canción que hace referencias a la actuación del equipo marroquí en el Mundial. Desde su inicio, como un equipo que no figuraba entre los protagonistas del torneo, hasta llegar inesperadamente a las semifinales.

"Me mantengo bajo perfil nunca te damos detalles. Como Boufal a Marcos Llorente, si quieres te pongo a bailar. La afición nunca se abandona… Con los pies puestos en el suelo y la ilusión de verlos triunfar… Si tiro no fallo como Abdelhamid Sabiri, voy a muerte como En-Nesyri…Con el 1 Yassine y con el 12 Munir. No pudo el falso Davies y tampoco pudo DeBruyne", dice parte de la letra.

Tras su lanzamiento, el video superó las 500 mil vistas en Tiktok y las 21 mil visualizaciones en el canal de Youtube del artista. Además él deja un mensaje de hermandad entre españoles y marroquíes, en referencia a las relaciones tensas existentes entre España y Marruecos.

Los 'Leones del Atlas' buscarán quedarse con el tercer lugar de Catar 2022 cuando, el sábado 17 de diciembre, enfrente a Croacia en el Estadio Khalifa desde las 10:00 a.m. (hora de Panamá).