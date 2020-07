Justicia, sanidad y materia internacional, bajo el Radar

Situación legal nacional e internacional

Durante esta semana, múltiples casos se robaron la atención del público. Entre estos, dos resaltan por la participación de los expresidentes panameños, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

Durante el programa, nuestros panelistas, Fernando Martínez, Jorge Eduardo Ritter y Sabrina Bacal, concluyeron que, aunque son casos diferentes, tanto el secuestro de acciones y cuentas de Corprensa, como la diligencia de secuestro de bienes de la ex Procuradora, Kenia Porcell, son situaciones que buscan entorpecer el ejercicio del periodismo, y de intimidar a aquellos encargados de impartir justicia

Otro caso que se suma a la situación actual, es la detención de los hermanos Martinelli en Guatemala.

Sobre esto, el ex Canciller de Guatemala, Gabriel Orellana, recalcó que el Parlamento Centroamericano fue creado con buenas intenciones, como fomentar y acrecentar la integración de los pueblos de la región, pero a pesar de esto, no escapa de algunos pecados originales, como la integración de ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la región como Diputados parlamentarios, los cuales gozan de inmunidad, promoviendo así la impunidad de algunos ex mandatarios, que pueden estar o no, relacionados a delitos cometidos durante sus mandatos.

El ex Canciller también señaló que, a su entender y de acuerdo al estatuto jurídico fundamental del PARLACEN, los Diputados Centroamericanos adquieren su calidad como tales, previa juramentación del Organismo. A partir de ahí, se pone en posesión de su cargo al Diputado titular, pero, en el caso de los hermanos Martinelli, estos fueron electos como suplentes, y en tanto el titular esté al mando de su cargo, los suplentes no pueden ser considerados y, por lo tanto, no gozarían de ningún privilegio, entre estos, la inmunidad.

Sobre este tema, Alonso Illueca, Profesor de Derecho Internacional, agregó que es fundamental que un diputado se juramente para obtener la inmunidad. En el caso de los hermanos Martinelli, estos fueron electos y proclamados por el Tribunal Electoral, para que luego, un comité les aprobara sus credenciales. Pero, aunque se agendó su juramentación final, la misma no se dio ni en Guatemala ni ante la Bancada Nacional.

Finalmente, Illueca señaló que, es el Parlacen quien tiene que reclamar la inmunidad de sus Diputados. Si este organismo no los reconoce como tales, el proceso quedaría entre Estados Unidos y Guatemala.

Expertos recurren a la experiencia y la ayuda internacional para corregir el rumbo

Sobre el alza de casos positivos y aumento de defunciones, el Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, Neurocirujano y miembro del Consejo Consultivo COVID-19, señaló que esta situación no es exclusiva de Panamá, ya que la Organización Mundial de la Salud (WHO/OMS) determinó que como región vamos en busca del pico de la pandemia, y que van a aumentar los números sino se hacen los correctivos necesarios.

El Dr. Sánchez Cárdenas aclaró que se inició con una tarea de recapitulación, para así determinar la causa del alza de estos números. El Doctor señaló que durante el mes de abril se pensó que habíamos alcanzado al pico, ya que el índice de contagios daba la sensación de que estábamos en un buen nivel, pero no fue así. Esta situación, sumada a una falta de pruebas realizadas y a la apertura de dos bloques pudo causar el alza.

Entre los correctivos que se están poniendo en marcha se encuentra la modificación e implantando protocolos de prevención y atención, esperando evitar un alza en los casos graves. El Doctor Sánchez Cárdenas señaló que los hospitales son el último lugar donde se trata a una persona, por lo que tenemos que combatir el virus desde las comunidades, y para esto tenemos que volcarnos como sociedad , para encontrar los casos positivos y aislarlos en los lugares adecuados para así cortar el virus.

Además, Cárdenas comentó que el Comité busca mantener los canales de comunicación con aquellos países que tienen éxito en el combate contra la pandemia.

Finalmente, nos acompañó el Embajador de la República Popular de China , Wei Quiang, el cual recalcó que, aunque el país asiático fue la primera víctima del virus, ahora también es una fuente de ayuda en tiempos de pandemia, concentrados en llevar a cabo una agenda de cooperación, muy concentrada en el tema de superación de la crisis sanitaria.

El Embajador también mencionó que en China se está trabajando con gran esfuerzo para desarrollar una vacuna lo antes posible, y que actualmente se ha aprobado el experimento clínico de 4 vacunas desarrolladas por equipos diferentes, pero que estas tienen que pasar un proceso que no se puede obviar o apurar, aunque sea de urgencia.

Al finalizar su tiempo el Embajador aseguró que Panamá estará en la lista de ayuda, y que el Presidente de la República Popular de China aseguró estar dispuesto a proporcionar la vacuna como un bien público, sobre todo, a las naciones en vías de desarrollo.