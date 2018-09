Precandidatos del PRD enfrentados por la Presidencia de la República

El primero en responder a los cuestionamientos de la politóloga y presentadora del programa Radar, Sabrina Bacal, fue el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, quien aseguró que con sus intenciones de reelección presidencial “no está midiendo fuerzas”.

Yo lo que estoy es cumpliendo con mi conciencia y haciendo las cosas que son absolutamente necesarias cambiar en el país para que vayamos por un rumbo correcto y no caer en situaciones por las que han pasado algunos países suramericanos y centroamericanos. Esto no es medir fuerzas, es cumplir con mi responsabilidad histórica". Pérez Balladares.

El exmandatario, quien fue jefe del Ejecutivo panameño de 1994 a 1999, aseguró que de perder las elecciones internas se irá a su casa tranquilo y se le hará “ muy difícil” apoyar a quien no comparta sus objetivos de país como son: los cambios constitucionales, la forma de elección de los diputados, la independencia de la Corte Suprema de Justicia y regresar al representante de corregimiento la capacidad de gestión. Si alguien hace estos cambios dentro de mi partido, yo lo apoyaré”.

El expresidente Pérez Balladares reafirmó su posición en que si su copartidario Laurentino Cortizo llega a ser el abanderado del PRD para buscar la silla presidencial en mayo de 2019 “ perderá la elección general”. “ Yo pienso que va a ser muy difícil que se haga de objetivos claros de lo que tiene que hacer por el país”.

“ Si el PRD vuelve a perder las elecciones, va a desaparecer como partido político, y es una de las motivaciones por las que me estoy activando en esto nuevamente”, sostuvo.

En cuanto a su posición sobre la unión igualitaria, Pérez Balladares señaló que se debe respetar la decisión de cada persona si decide mantener una relación con alguien de su mismo sexo. “ Lo que debe hacer el Estado es crear condiciones legales con un Pacto Civil, para que tengan los mismos derechos de una pareja heterosexual”; sin embargo, no cree en que se debe llamar matrimonio porque está definido entre un hombre y una mujer para formar una familia.

Por otro lado, Pérez Balladares considera que es necesario crear una política migratoria en donde los intereses de Panamá estén primero. “ Yo entiendo perfectamente bien los problemas que están pasando otros países y es lo que quiero evitar que pasen los panameños, pero yo buscaría cómo lograr una migración de personas e inversionistas que les interesen a Panamá”.

Zulay Rodríguez

La segunda precandidata a la Presidencia en compartir su posición a la audiencia del programa dominical Radar, fue Zulay Rodríguez, manifestó que “ no hay igualdad de condiciones”, lo que lleva a que a lo interno del colectivo se diga que no se apoya al candidato electo porque “ lastimosamente utilizan dinero, partidas que salen de la Comisión de Presupuesto… Esta es una lucha de burro amarrado con tigre suelto. Si las condiciones fueran iguales, creo que no habría resentimiento”.

Ahora bien, Zulay Rodríguez dejó claro que si pierde las elecciones internas apoyará al candidato electo, siempre y cuando no continúe con “ los mismos esquemas de corrupción, robarse el dinero, afectar o aprobar leyes”, sino los denunciará como lo ha hecho antes ante las bases del partido y el país.

“ Debe haber cero tolerancia a la corrupción, porque por eso no tenemos trabajo, no tenemos vida digna”, cuestionó.

Rodríguez dijo sentir “ dudas sobre un candidato” que parece ser el “ continuismo de Varela”, por lo que le surgen “ serias dudas si va a hacer las cosas bien por el partido y por el país”. “ Se dice que es el mesías de los productores, que va a ayudar al sector agropecuario y sale huyendo cuando se dio el TLC y ahora tenemos estas importaciones desmedidas, no va a los debates… Si vamos a poner al país en la banca rota, por eso a ese candidato me costaría mucho darle un apoyo, porque sé que todos los corruptos que han desfalcado al país y que se han prestado para los negociados que ha hecho el gobierno Panameñista, ese candidato está siendo apoyado por ellos”.

La actual diputada por el PRD, expresó que no quiere ninguna alianza con el partido Cambio Democrático (CD), que desea una alianza con “ el pueblo, con los gremios, asociaciones, educadores, jubilados que piden un cambio”.

En cuanto a la campaña de ‘ No A la Reelección’, la única mujer aspirante a la presidencia por el PRD, señaló que “ el que lo hace mal, que le pasen su factura política en las urnas, porque al final eso lo decide el electorado”.

Rodríguez reveló que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario; sin embargo considera que “ la unión de hecho es otra cosa por lo que no ve oposición para quienes llevan mucho tiempo juntas”.

“ Si Zulay Rodríguez se roba un real que me metan presa y como dicen en las comarcas que me metan en el cepo”, puntualizó.

Camilo Alleyne

El exministro de Salud y precandidato presidencial, Camilio Alleyne, decidió formar parte del puesto de elección popular más importante de Panamá, luego de venir de estratos sociales muy bajos, rodeado de la pobreza, la delincuencia y la drogadicción, por lo que se siente que tiene “ un saldo y una agenda social con el país”.

“ Yo quisiera poder con un equipo de trabajo serio, honrado y competente, ser parte de esa transformación”, negando así la posibilidad de “ bajarse” de su aspiración para apoyar a otro candidato.

Aquí no se trata de ganar por ganar, aquí se trata de las intenciones de que queremos transformar. Ganar por ganar es muchas veces aliarse con los corruptos, aliarse con los diputados que quieren reelegirse, aliarse con quien tenga que aliarse para ganar", Camilo Alleyne.

Al extitular de Salud, no le preocupan las encuestas, porque no lo mueven. “ A mí me mueve la responsabilidad de una visión de Estado, de un compromiso con la gente y de ser un ciudadano que puedo aportar con mis ideas y servirle a mi país y no servirme a mí”.

“ Si el que gana puede acabar con la corrupción y no improvisar, yo voy a estar ahí, y por eso voy a seguir mi posición para dejar sembrado y ojalá me escuche mi partido y la gente”, exclamó el aspirante presidencial.

Alleyne siente que el candidato que salga electo tiene que estar claro en que el país afronta un serio problema económico, por lo que se hace necesario cambiar el modelo, porque hay un proyecto internacional para cercar al sector financiero. El lema tiene que ser “ no a la corrupción” y el PRD tiene que estar claro con eso, porque los próximos cinco años son serios.

“ La gente ve esto como quien gana y quien pierde y esto no es un juego de dominó, este es el país, donde tenemos un cerco financiero severo… esto se trata de proyecciones, trayectoria, ejecutoria, preparación, inteligencia, manejo, visión, compromiso y carácter para tomar decisiones”, afirmó.

Gerardo Solís

El expresidente del Tribunal Electoral (TE) y precandidato del PRD, Gerardo Solís, manifestó que “ tiene las manos y la boca limpia porque no le ha metido un golpe sucio a ningún otro candidato para unirlos a todos”.

“ Ninguno es mi adversario o contrincante, todos somos copartidarios buscando llevar al PRD a la Presidencia de la República para beneficiar al pueblo panameño, con cualquiera que escojan las bases yo me siento satisfecho. Yo lo que les pido es que piensen bien quién les va a dar el poder a ustedes”, reveló Solís.

Muchas veces la “ falta de humildad” llevó a la disputa interna del partido y “ estoy seguro que esta vez todos vamos a unirnos una vez concluya la campaña”, aseveró.

Solís aseguró que " no habrá posibilidad de alianzas ni con Cambio Democrático o el Panameñismo”, la alianza será con el pueblo panameño”.

“ Yo no creo en campañas de descalificación, creo en campañas de propuestas constructivas”, enfatizó.

Solís señaló que no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, “ pero no es mi voluntad sino el de la sociedad”.

Solís propone eliminar el impuesto de bienes inmueble para dejarle “plata a la clase media para dinamizar la economía, ese dinero que va a circular en las plazas comerciales le va a dar confianza a los empresarios, le vamos a dar incentivos a los empresarios para que generen riquezas, porque solo la empresa privada es la que genera riqueza y esa riqueza la va a redistribuir el PRD en todo el país y se revisará la ley de contrataciones públicas para eliminar la burocracia y discrecionalidad que es la que permite la corrupción”.

Mitchell Doens

El dirigente político, Mitchell Doens, reconoce que hay precandidatos dentro de su partido que tienen más posibilidades que él de llegar a la Presidencia, por lo que “ independientemente de quien gane como se dice en buen panameño el partido tiene que cuadrarse con quien resulte ganador”.

“ No permitan que un compañero hable mal del otro porque ahí están los orígenes de la división. Si me preguntas quién podría llenar un vacío presidenciable diría que sin lugar a duda es Ernesto Pérez Balladares y si me dicen quién es el mejor candidato con posibilidades de ser un buen presidenciable te diría que es Laurentino Cortizo”, detalló Doens.

Parte del fracaso del PRD en las elecciones pasada ha sido “ el fuego amigo donde no se acepta que un contrincante al ganar, se reconozca el esfuerzo que hizo para obtener la victoria; pero en los últimos 15 años el PRD ha venido presentando un proceso de penetración de fuerzas extrañas en el terreno ideológico, político y en el partido para generar problemas como Caballo de Troya”.

Doens considera que de establecerse una alianza “ tiene que ser bajo el principio de cómo mejorar al país, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, el problema con la justicia, el presidencialismo, la inequidad en materia económica”.

El precandidato presidencial no está de acuerdo con la reelección legislativa, tampoco con la unión igualitaria, ya que “ Panamá no está preparado para eso”, y espera que los resultados del 16 de septiembre se respeten políticamente y que todos empujen a ese candidato para no ser dividido con campañas sucias para llegar a la victoria.

Laurentino Cortizo

El precandidato Laurentino ‘Nito’ Cortizo, manifestó en el programa Radar que no ha parado de debatir y una muestra de eso es su presencia 679 corregimientos a nivel nacional, donde ha conversado con la membrecía del partido, pero no va a hacer absolutamente nada que ponga en riesgo la victoria del PRD.

“ Yo no he simulado apoyo al candidato del PRD, Nito Cortizo cuando da una palabra la cumple”, enumerando así, las veces en que apoyó a candidatos presidenciales como Martín Torrijos, Balbina Herrera y Juan Carlos Navarro.

Cortizo manifestó que tienen unos 800 técnicos y profesionales que tienen más de un año de estar trabajando, por lo que siente que será el candidato que representará la bandera del PRD.

“ Yo he caminado los cinco Panamá: El Panamá- comarca, el Panamá- agrícola, el Panamá de los barrios, el Panamá de clase media y el Panamá moderno, y hay problemas por todos lados”, enfatizó.

Cortizó aseguró que su alianza será para “ todos los que han estado caminando conmigo”, por lo que “ no habrá alianza con Cambio Democrático” sino con los productores, docentes y el país.

“ En este país no debe haber intocables”, por lo que Cortizo pedirá a todos los diputados que “ publiquen sus planillas”, porque es un deber.

En cuanto a la campaña de “No a la Reelección”, Cortizo expresó que es un derecho de todos, pero no transitará por el camino de “ odio ni la discriminación, nuestro eslogan es unir fuerzas bajo los criterios de: prohibido robar, mentir y traicionar el país, y eso no significa que vamos a unir fuerzas con cualquiera, porque tenemos que ser muy cuidadosos porque el futuro de Panamá reposa en la decisión del 5 de mayo de 2019”.

El precandidato del PRD mostró su posición “en contra” del matrimonio igualitario, porque la unión debe ser entre un hombre y una mujer como lo establece la legislación panameña.

En cuanto a la política migratoria, Cortizo considera que “quien debe decidir quién entra, quién se queda y quién se va, son los panameños porque es nuestra casa, porque debe haber una migración que sirva para el desarrollo, para las buenas inversiones, para el empleo, no necesitamos cualquier tipo de migración”.

Finalmente, el precandidato presidencial señaló que “el próximo 16 de septiembre el PRD le dirá al país que tiene su candidato para la presidencia el 5 de mayo del 2019 que se llama Nito Cortizo”.