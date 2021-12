Radar: Pactos cuestionados, corrupción, ómicron y cine en Panamá

Por Camila Adames



Corrupción, narcotráfico, caso de los hermanos Martinelli Linares, la variante ómicron, Pacto del Bicentenario y el Festival Internacional de Cine de Panamá, entre los temas desarrollados en el programa Radar de este domingo 5 de diciembre.

Un Pacto cuestionado

El politólogo José Eugenio Stoute cuestionó el Pacto del Bicentenario, indicando que nadie ha acordado ni se comprometido a nada, por lo que no existe ninguna obligación del gobierno actual ni los que vengan de cumplir con el mismo.

Agregó que todos los problemas incluidos en el documento ya eran conocidos y no hay ninguna novedad, y que las soluciones propuestas son muy superficiales, no delinean acciones concretas y no generarán ningún cambio que no exista ya, además de que no lidia con temas cruciales, como el fiscal.

Stoute también criticó que se promueva el Pacto como un ejercicio para empoderar a la ciudadanía, ya que considera que es el rol y razón de ser de un gobierno atender las necesidades y resolverlas.

Por su parte, el economista Ernesto Bazán mostró su preocupación con que como país estamos gastando más allá de nuestras capacidades y, peor, estamos gastando mal.

Indicó que el país debe tomar como base su presupuesto y de ahí reducir los gastos, priorizarlos y cubrir hasta donde se pueda de acuerdo a las prioridades establecidas, mientras se mide el retorno de los proyectos para calcular su rentabilidad.

La lucha contra la corrupción y otros males

El Jefe de Misión de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Stewart Tuttle, dijo no estar sorprendido por la declaración de culpabilidad de Luis Enrique Martinelli en el caso que se le sigue en Nueva York, ya que “había evidencias de sobra” y sostuvo que su hermano Ricardo “debe llegar pronto para seguir el mismo camino.”

Tuttle aseguró que Estados Unidos dirige esfuerzos a combatir la corrupción en todas sus formas y que tienen mecanismos para defender su sistema financiero de quienes lo quieran aprovechar para cometer crímenes.

Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, Tuttle destacó la estrecha relación entre las autoridades panameñas y la DEA que ha tenido resultados tangibles como la operación Fisher.

Sobre el aumento en la violencia que suele seguir tras incautaciones y detenciones como esta, indicó que “la guerra va a llegar a Panamá, luche o no contra las drogas” y que al país le conviene aislar y condenar a quienes participan en ella para evitar que sigan corrompiendo todo a su paso.

Cuando el cine conecta con la realidad

El director Abner Benaim, cuya más reciente película, “Plaza Catedral” da inicio al Festival Internacional de Cine de Panamá, destacó la importancia de que el cine cuente con apoyo, incluyendo el estatal, para cubrir el alto costo de su producción, como lo hacen muchos otros países.

Explicó que, si bien sus películas suelen poner en primer plano aspectos a veces negativos de nuestra identidad, lo hace desde el amor, dando visibilidad a las cosas que, considera, deberían cambiar.

Benaim lamentó la muerte del joven Fernando Xavier De Casta, protagonista de “Plaza Catedral,” quien fue asesinado el pasado mes de junio en Torrijos Carter.

“Una película, por más seria que sea, se considera una película, pero cuando sabes que el tema que trata la película sucede también en la realidad de una manera tan horrible, se comienza a hablar de un mensaje que quizás no estaríamos hablando hoy en día,” sostuvo Benaim.

Una nueva variante

La investigadora científica Marta Illueca explicó que la nueva variante ómicron, detectada en al menos 20 países, se transmite más rápido que la variante delta, se concentra hasta el momento en la población no vacunada de entre 20 y 40 años y causa reinfecciones, aunque no parece causar una enfermedad más severa que las anteriores.

Sin embargo, sostuvo que aún si la mortalidad es de solo un 2%, al infectar a un mayor número de personas con mayor velocidad, podría generar una cifra superior de muertes, por lo que se debe tratar con cautela, aún por personas que ya han sufrido anteriormente la enfermedad.

La Dra. Illueca hizo énfasis en la importancia de completar el esquema de vacunación para tener una mayor protección y evitar el surgimiento de futuras variantes, y mostró su optimismo por que pronto se pueda vacunar a la población de 5 a 11 años y así iniciar con normalidad el año escolar 2022.