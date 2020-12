Un fin de año convulso, bajo el Radar

Por Camila Adames



Entre agresiones policiales, un decreto laboral con el que muchos están inconformes, nuevas cuarentenas y el número más alto de casos en toda al pandemia, Panamá vive un fin de año convulso, con la sombra de enero a la vuelta de la esquina. Hoy, un panel de expertos analizó el panorama.

Disconformidad en lo laboral

En el ámbito laboral, tanto el sector de los trabajadores como el empresarial mostraron su disconformidad con el decreto 229 que establece el retorno gradual al trabajo de los trabajadores suspendidos a lo largo del primer semestre de 2021.

Eduardo Gil de Convergencia Sindical aseguró que la gradualidad hasta el momento ha permitido que se abuse de las medidas, con algunas empresas manteniendo trabajadores suspendidos a pesar de tener la capacidad de reactivarlos, e incluso subcontratando personal que realice sus funciones.

Por su parte, Alicia Jiménez de Fedecámaras calificó el decreto como “funesto para el sector empresarial de la micro y pequeña empresa,” ya que asegura que no están listos para reactivar esos contratos y que muchas empresas no han tenido acceso a la ayuda y financiamiento que solicitaron.

En representación del Mitradel, Carlos Ayala defendió la gradualidad de la reactivación, aunque reconoció que el día que se termine la suspensión va a haber problemas con el sector laboral, sea en enero, junio o diciembre porque la situación económica no se resuelve en un día.

Un juego peligroso

Frente a las acusaciones de uso excesivo de la fuerza de la Policía que han ocupado la opinión pública en las últimas semanas, el periodista Fernando Martínez aseguró que no se trata de hechos aislados, como sugirió el subdirector de la Policía.

“Estamos en la presencia de un proceso de remilitarización de la fuerza pública,” afirmó Martínez. “Estamos siendo testigos de la constitución de una casta privilegiada en nuestro país, que chantajea al Ejecutivo y que establece nexos de complicidad con los gobiernos”.

Criticó que Panamá tenga 244 comisionados, que son el equivalente a coroneles y tenientes-coroneles, lo que representa un número mayor al de ejércitos de países desarrollados. Agregó que cuentan con grandes privilegios como salarios de $7 mil, viáticos y jubilaciones especiales.”

Por su parte, el director del Grupo GESE, Eduardo Quirós, mostró su preocupación por que en las últimas protestas la policía nacional haya restringido, adversado e intentado impedir la cobertura periodística, señalando que incluso pareciese una instrucción.

No hay que cantar victoria

El infectólogo Xavier Sáez Llorens se mostró en desacuerdo con las más recientes medidas anunciadas por el Ministerio de Salud, ya que asegura que tener dos cuarentenas cortas y fraccionadas no tendrá el efecto deseado, ya que el periodo de incubación del virus es de 14 días y durante el intermedio de libertad entre cuarentenas, las personas pueden trasladar el virus de un lado a otro.

En vez, abogó por cuarentenas de dos o tres semanas como están aplicando otros países para darle un respiro al personal de salud.

Sáez Llorens recalcó la importancia de la ventilación y pidió a la ciudadanía que si se van a hacer actividades en familia, que sean al aire el libre y tomando todas las precauciones para evitar que sea la última Navidad o Año Nuevo de algún ser querido.

Con respecto a la vacuna, el médico advirtió que su efecto no se verá de inmediato y que para una normalidad pre-pandémica se debe mirar al 2022. Adicionalmente, mostró su preocupación con el itinerario de vacunación debido a la necesidad de una serie de equipos como congeladores especiales.

“Estoy algo preocupado porque no hay garantía de que las empresas que se ganen la licitación puedan cumplir en 30 días, incluso han pedido hasta 80 días porque hay demanda internacional de congeladores,” explicó. “Yo no me atrevo a apostar de que en enero estaremos vacunando, siendo más realista lo correría un poco adelante.”

El sistema no da para más

En momentos en que Panamá enfrenta más de 3 mil casos nuevos diarios, el Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, del Consejo Consultivo, expresó que están tomando medidas, como pedirle a MiBus y a conductores en las piqueras que viajen con la escotillas y ventanas abiertas para asegurar una mejor ventilación y tratar de prevenir el contagio.

Agregó que están creando “la mayor cantidad de camas que sean necesarias para atender a la población, evitar que mueran y que no tengan un hospital para atención,” aunque reconoció que necesitan personal, por lo que están trabajando con el decano Enrique Mendoza para agilizar la entrega de idoneidades a médicos generales.

Sin embargo, siguen necesitando especialistas como intensivistas, cardiólogos, medicina interna y especialistas, por lo que se buscan médicos extranjeros que deberán cumplir con todos los requisitos legales para laborar en nuestro país.