Radar: Economía y Educación en tiempos de cierres y protestas

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de tres semanas de manifestaciones, protestas y cierres calle, miles de panameños se han visto afectados. Este domingo 12 de noviembre, expertos analizaron el impacto en la economía y la educación en Radar.

Economía

La Cámara de Comercio ha estimado que por día se están perdiendo alrededor de 60 a 70 millones de dólares. La economista Luisa Turolla estima que, de seguir así, las pérdidas en los sectores agropecuario, industrial, comercial y construcción serán de unos 4 mil millones de dólares.

“La economía no puede seguir soportando ese impacto tan negativo, no solamente por el daño que ocurre a la economía sino también los puestos de trabajo, la cantidad de gente informal que no puede salir a la calle y ganar su sustento”, advirtió Turolla.

Señaló además que Panamá sufre de estrechez fiscal crónica y un gasto corriente elevadísimo, lo que impide que los recursos vayan dirigidos a atender necesidades básicas de la población como el transporte, la salud y el suministro de agua.

“Lo peor es que los grupos han condicionado su presencia en las calles hasta que haya un fallo, o la derogatoria”, añadió por su parte el analista financiero Francisco Bustamante. “Realmente eso pone al más débil de los Órganos del Estado panameño bajo una presión innecesaria e indeseada, de que tome una decisión apresuradamente. Yo creo que eso va en contra de los intereses de Panamá.”

Para Bustamante, quien manda ahora mismo en Panamá no es el gobierno, sino quiénes tienen las calles cerradas.

“El gobierno ha rendido su poder frente a las calles, y ha dejado inerme a la población que no puede llegar a sus lugares de trabajo, a los enfermos que no pueden llegar a sus citas, siendo que el tema que desató esto ya tiene en la mesa soluciones planteadas”, cuestionó el analista.

Educación

Miles de estudiantes alrededor del país siguen perdiendo clases, un hecho que agrava una situación que ya era crítica en la educación panameña.

Francisco Trejos, oficial de Educación en Unicef, apunta que antes de la pandemia de COVID-19, casi el 70% de los estudiantes no lograban competencias mínimas de lectura y matemáticas en Panamá, y que, basándose en informes del Banco Mundial, después de la pandemia esta cifra se puede haber elevado a 90%.

Ahora, tras tres semanas de cierres, el panorama es aún más sombrío.

“Por cada día de pérdida de clases son 3 días de pérdida de aprendizaje. Llevamos 3 semanas. La población más impactada es la que vive en más vulnerabilidad, son aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en las comarcas, que viven en zonas rurales, que viven una escasez de alimentos, que no tienen transporte y que son las que menos acceso tienen a vías que no sean presenciales para recibir educación”, afirmó Trejos.

Aunque se dan clases durante la mayoría de los meses del año, es una realidad que, en los últimos meses, antes de los exámenes finales, es cuándo muchos estudiantes concentran su aprendizaje para lograr terminar el año y muchos de ellos graduarse, apuntó Ernesto León, experto en educación y miembro de la Fundación Mentes Brillantes.

“Estamos hablando de unos 38 mil estudiantes que están en riesgo de fracaso y unos 85 mil que tienen que recuperar alguna materia. Son cifras récord”, lamentó León.

Los expertos hacen un llamado al diálogo y a coordinar esfuerzos por el beneficio de todos los panameños.