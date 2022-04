Una semana de visitas y sorpresas políticas, bajo el Radar

Por Camila Adames



Este domingo en Radar, expertos analizaron dos controversiales proyectos de ley aprobados en la Asamblea, la visita del Secretario de Estado Antony Blinken y la sorpresiva declinación del vicepresidente José Gabriel Carrizo a sus aspiraciones en el CEN de su partido.

Incentivos fiscales

El proyecto de ley 789, aprobado en la Asamblea esta semana, modifica una ley anterior que otorgaba un crédito fiscal de 100% a la construcción de nuevos proyectos turísticos como incentivo, y lo reduce a 60%

El abogado Ramón Ricardo Arias afirmó que no es una ley de incentivos, sino de privilegios para “unos cuantos amigotes del gobierno,” y que, solo con las solicitudes ya recibidas, significaría alrededor de $470 millones que dejaría de recibir el Estado.

Explicó que, si bien el proyecto reduce el porcentaje del crédito, crea un nuevo 5% de crédito fiscal sobre la infraestructura del plan maestro, que, si bien suena como un porcentaje bajo, puede ser una cifra grandísima.

Adicionalmente, Arias indicó que el nuevo proyecto permite que los cinco grupos que ya iniciaron un proceso de registro bajo la ley anterior, puedan conservar sus incentivos del 100%, facilitándoles un trato distinto al resto., y también le da el derecho a los empresarios que reciben el crédito fiscal de transferirlo o venderlo, por lo que podrían “recuperar su inversión a costa del Estado.”

Por otro lado, la nueva presidenta de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo, dijo no querer irse hasta el extremo de llamar [estos incentivos] corrupción, pero estuvo de acuerdo en que no ayuda a la reputación del sector empresarial.

Galindo indicó que desde agosto hicieron comentarios sobre el proyecto, incluyendo que no estaban de acuerdo con que se permitiera incluir proyectos residenciales, ya que podía distorsionar el mercado, que no debería ser en cualquier área del país, ya que existe un plan consensuado de turismo, y que el proyecto otorga el crédito fiscal al inicio del proyecto, pero no contempla qué pasa si durante la ejecución el proyecto se reduce o no se realiza.

Nuevos corregimientos

La Asamblea aprobó en días pasados el proyecto de ley 796 que crea un nuevo distrito y tres nuevos corregimientos en Bocas del Toro, entre ellos uno con solo 88 electores.

La exministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón, lo calificó como una aberración y pidió al Presidente no sancionar la ley, ya que considera que estas nuevas divisiones se deben crear cuando existe una justificación por el crecimiento de una población, lo cual no es el caso.

Calderón agregó que la solución para estas comunidades apartadas es el fortalecimiento de la presencia del Estado a través de los gobiernos locales existentes en esas áreas para que sus necesidades puedan ser atendidas.

Por su parte, Olga de Obaldía, de la Fundación por la Libertad Ciudadana, indicó que es una manipulación de fondos públicos para generar dineros discrecionales y lamentó que funcionarios a todo nivel se presten para formar estas redes de poder.

Declinación del vicepresidente

Otro evento sorpresivo de esta semana fue la declinación del vicepresidente José Gabriel Carrizo a postularse para Secretario General del PRD, lo cual fue anunciado apenas minutos antes del cierre de las nominaciones.

La exministra Calderón sostuvo que, si bien no se conocen todos los elementos detrás de esa decisión, quedó marcada una diferencia entre quienes cuestionan el clientelismo y otros vicios que se han dado en este gobierno y en la Asamblea, y aquellos que no quieren hablar del tema y prefieren seguir con las mismas prácticas.

Agregó que el Ejecutivo y la Asamblea son “el mismo proyecto, pero con distinta cara,” al tiempo que lamentó el número “absurdo” de adherentes que tiene el PRD en proporción al país, lo cual, considera, proviene del clientelismo.

Por su parte, el punto de vista del abogado Ramón Ricardo Arias es que el vicepresidente Carrizo entró en una encrucijada y se dio cuenta de que no contaba con los votos para ganar una elección, midió sus posibilidades y decidió que perder esta elección tendría consecuencias en su futuro.

Visita del Secretario de Estado

Durante su visita de aproximadamente 24 horas a Panamá, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con representantes de cuatro organizaciones no gubernamentales panameñas que combaten la corrupción, entre ellas Olga de Obaldía de la Fundación por la Libertad Ciudadana, quien consideró que es un mensaje por parte de Estados Unidos de su interés en combatir la corrupción y cómo esta afecta la seguridad nacional de los países y promueve la migración irregular.

La portavoz del Departamento de Estado, Kristina Rosales, confirmó que en la próxima Cumbre de las Américas se tratará cómo abordar a los países infiltrados por el narcotráfico y la corrupción, al igual que cómo combatir la desigualdad y la falta de oportunidades en la región que impulsa a las personas a migrar hacia el norte.