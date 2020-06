Estudiantes de Panamá participan de iniciativa que promueve la inclusión femenina en la tecnología

DigiGirlz, es un programa creado por Microsoft, implementado a nivel global. Desde que existe en Centroamérica, la iniciativa ha llevado talleres prácticos de tecnología, actividades para el desarrollo de habilidades blandas y charlas inspiracionales a miles de niñas de la región.

La actividad está dirigida a estudiantes de noveno a undécimo año y busca inspirar, atraer, involucrar y desarrollar a más mujeres para que participen en las áreas de las ciencias, la tecnología y la matemática (STEM, por sus siglas en inglés).

Poca participación

La participación de las mujeres en esas áreas es un problema global: las mujeres escogen cada vez menos estudios relacionados con las tecnologías de la información y comunicación (TICs).

En el mundo sólo el 35% de los estudiantes de STEM en la educación superior son mujeres y sólo el 3% de las mujeres en educación superior eligen estudios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), según el informe de la UNESCO.

En el mercado laboral, las cifras suelen ser más preocupantes: en el mundo tecnológico, sobre todo en el de software, la representación femenina no suele superar el 10%. Así lo advierte también Chicas en Tecnología, una organización civil que busca empujar el trabajo y la participación de las mujeres en el sector y la industria tecnológica.

Propuesta busca cerrar brecha

Para contribuir a solucionar esa brecha de género, Microsoft ha desarrollado una ambiciosa política de Diversidad e Inclusión que tiene a DigiGirlz como una de las principales herramientas para despertar el interés de las jóvenes en la tecnología y la ciencia.

Para Microsoft Centroamérica, la iniciativa es muy importante, por lo que gerentes de cada país y el gerente general de la región asistieron a la cita virtual con más de 800 jóvenes y niñas de 15 escuelas y de 6 países de la región.

Además de visibilizar las ventajas de las carreras tecnológicas y la creciente demanda de estos perfiles en el mercado laboral, esta actividad busca convertirse en un espacio donde las niñas pueden experimentar en talleres de robótica, gaming, código y pensamiento computacional, al tiempo que les permite conocer y conversar con profesionales destacadas.

Está probado que parte del déficit de mujeres en esas industrias y carreras tiene que ver con la falta de referentes.

Motivación

Por ello, además de las actividades de interacción con la tecnología, DigiGirlz crea un espacio para que las jóvenes interactúen con grandes mujeres líderes del sector y referentes femeninos en estas industrias, para que se inspiren y planeen su futuro profesional con el horizonte científico y tecnológico más presente.

En este 2020, en vista de las restricciones derivadas del distanciamiento social, Microsoft decidió aprovechar las oportunidades que surgen siempre de los tiempos desafiantes, y escaló esta iniciativa a nivel de toda la región, para llegar a más jóvenes y a más países.

La empresa apostó por realizar el evento por medio de su plataforma de reunión virtual, Microsoft Teams en un evento en tiempo real lo cual permitió que aproximadamente 800 niñas de 15 instituciones educativas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se unieran a esta actividad sin importar distancias u horario.

De Panamá participaron jóvenes estudiantes del Colegio San Agustín, La Salle, Academia Interamericana de Panamá, Richard Neumann y también estudiantes de los Centros Supérate.

“ La tecnología necesita de la diversidad y la inclusión. Sólo si somos capaces de reflejar toda la riqueza y la variedad del mundo vamos a poder detonar la innovación y la creatividad que requiere la tecnología para convertirse en un verdadero aliado que contribuya a solucionar los problemas más apremiantes de la sociedad” afirmó Daniel Verswyvel, gerente General de Microsoft Centroamérica.

Aunque algunos datos disponibles muestran una alta proporción de mujeres en la educación universitaria latinoamericana, son una minoría en los programas STEM. El problema es particularmente grave en la región debido a los sesgos o normas culturales que influyen en el comportamiento femenino.

Realidad panameña

Según el estudio “ Diagnóstico sobre mujeres y CTI en Panamá. Recolección de datos y análisis de la situación de las mujeres en el campo científico y tecnológico” desarrollada por Eugenia Rodríguez Blanco, Nadia De León, Yolanda Marco Serra y Sara Camara Cañizares, que forma parte del proyecto internacional “ The National Assessments on Gender and STI”, que expone las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que inciden en la participación de las mujeres en la CTI en Panamá entre 2006 y 2018: menos del 40% de las mujeres están en ocupaciones relacionadas a la CTI (Ciencias, Tecnología e Innovación) , y menos del 35% de las mujeres en los empleos en industrias de CTI. Entre los empleados en ingenierías, los hombres son más del doble que las mujeres.

En Panamá son escasas las mujeres en puestos de liderazgo en CTI: sólo hay un 28% de mujeres rectoras de universidades, y ninguno de los cinco principales centros de investigación del país está dirigido por una mujer. La mayoría de los investigadores del país son hombres (más de un 60%).