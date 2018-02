Instagram alertará cuando hagas captura a 'Stories'

Algunas personas descubrieron esta semana que la plataforma envía la alerta, de acuerdo a sitios especializados como CNET en Español.

Según algunas imágenes que han sido divulgadas en redes sociales, Instagram lanzará una notificación de aviso a la primera captura de pantalla o screenshot al usuario que la hizo.

Para las siguientes capturas, el dueño de la historia será el que reciba las notificaciones. Snapchat, otra aplicación que permite la publicación de fotografías y vídeos efímeros, cuenta con una función similar.

Instagram además informará al usuario cuando se graba la pantalla con apps de terceros, una acción que también es posible en los sistemas operativos iOs y Android.

La plataforma no ha realizado un anuncio oficial sobre la nueva función. La compañía, por lo general, siempre informa de nuevas herramientas en la aplicación en su blog.

This is not a drill, instagram now notifies you everytime someone screenshots your storiesWhy do u have to play us like that @instagram we just wanted a chronological feed pic.twitter.com/cB9FUCVlXi