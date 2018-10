La inteligencia artificial se adueña de la cámara del nuevo Pixel 3 de Google

Según pudo comprobar Efe, el nuevo aparato de la multinacional estadounidense presenta una cámara de muy alta calidad que, cuando alcanza las limitaciones propias de la fotografía tradicional, se sirve de la inteligencia artificial para ir un paso más allá.

Es el caso, por ejemplo del "Modo Noche", nuevo en los Pixel y que permite sacar instantáneas de calidad con mucha precisión en los detalles en entornos de poca luz, sin usar flash, gracias a la fotografía computacional.

Algo similar ocurre con el uso del zoom, con el que habitualmente se pierde mucha calidad: Sin embargo Pixel 3 usa la información de la que dispone -sacada de la propia o de otras fotografías- para recrear los detalles con precisión.

Otra de las novedades en la cámara es el Modo Photobooth para selfis, con el que la cámara reconoce expresiones faciales y, una vez pulsado el botón, toma la fotografía justo en el momento en que el o los sujetos están sonriendo.

Además, hay una función de multidisparo, que permite sacar varias fotografías de una misma escena en tres segundos, y que inmediatamente después sugiere al usuario cuál debería conservar con base en criterios como la composición, la expresión de los fotografiados o la ausencia de movimiento.

Fuentes de Google explicaron a Efe que uno de los principales problemas que identificaron en la toma de selfis es que los usuarios no son capaces de incluir a todas aquellas personas que querrían o de mostrar el paisaje, aparte de las caras humanas.

Por ello Pixel 3 introduce un gran ángulo en la cámara frontal del teléfono, de 8,2 megapíxeles con foco de 2.2, que da mucha más amplitud a las fotografías.

Esta nueva terminal del gigante tecnológico integra además una cámara trasera o principal de 12,2 megapíxeles con apertura focal de 1.8.

Siguiendo con su apuesta total por la inteligencia artificial, el Pixel 3 integra Google Lens -que ya estaba disponible como opción en el anterior modelo- directamente en la cámara.

Es decir, cuando el usuario dirige la cámara a por ejemplo una silla, el teléfono inmediatamente reconocerá el modelo, lo buscará en internet y ofrecerá información relacionada con el objeto como tiendas en las que puede comprarse, precios, modelos similares, etc.

Según Google, esta es una funcionalidad que da resultados muy precisos en el caso de la ropa -marcas, modelos, etc.- y se puede usar también para plantas que se quieran identificar.

Google apostó en esta versión de su teléfono inteligente por el más reciente procesador de Qualcomm, el Snapdragon 845, junto con 4 GB de RAM y una memoria interna de 64 o 128 GB.

El teléfono también llega con nuevos contenidos de realidad aumentada: dibujos y emoticonos que se integran en las instantáneas o vídeos, y que pueden replicar las expresiones de los usuarios.

Capture smiles, not blinks. With Top Shot, Pixel 3’s camera is smart enough to know a good photo when it sees it. #madebygoogle pic.twitter.com/WeVI1yojDZ

So long, selfie sticks. There’s more in the shot with Pixel 3 and Group Selfie—more friends, more details, more scenery. You get the picture. #madebygooglepic.twitter.com/8FGBjIStsv