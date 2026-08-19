Mira aquí el gran opening de la nueva temporada de Tu Cara Me Suena 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Se prendió esto! Tu Cara Me Suena 2026 arrancó con un opening que reunió a figuras de la temporada pasada en una explosión de música, color y diversión. Al ritmo de “Inglés en Miami”, de Rawayana, la tarima volvió a recibir a las caras de la diversión con un recorrido musical que incluyó “Mayonesa”, “Yo perreo sola” y “Un verano en Nueva York”.

Nathalia González y Eddy Vásquez aparecieron camuflados como los famosos arbustos del show de Bad Bunny, y hasta Dímelo Flow terminó descubierto como el “arbusto número 3”. Desde el primer minuto, el papá de los megas dejó claro que las sorpresas no paran.

Con este arranque comenzó oficialmente una temporada llena de magia y transformaciones increíbles.