MLB EN VIVO| Mets vs Yankees: partido de las Grandes Ligas por TVMAX y TVN Pass

Panamá/El Yankee Stadium abre sus puertas este domingo 13 de septiembre para presenciar el capítulo final de la Serie del Subway 2026 entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York. Con la serie nivelada a un triunfo por bando tras una contundente victoria de los Mets el sábado, la jornada dominical promete ser un enfrentamiento de alta tensión en la recta final de la temporada regular.

'Chema' Caballero asume la titularidad

La gran novedad para la afición latinoamericana —y especialmente para Panamá— es el regreso del chitreano José Caballero al lineup abridor dirigidos por Aaron Boone. Caballero figurará en el orden al bate ocupando la novena casilla y cubriendo el campo corto (SS).

Los lanzadores

Cam Schlittler (Yankees): Llega como la gran carta de triunfo de la rotación neoyorquina . Con un dominante promedio de carreras limpias de 2.01 y 220 abanicados en la campaña, el diestro busca sellar su decimocuarta victoria del año respaldado por el apoyo de su afición en el Bronx .

Llega como la gran carta de triunfo de la . Con un dominante promedio de carreras limpias de 2.01 y 220 abanicados en la campaña, el diestro busca sellar su decimocuarta victoria del año respaldado por el apoyo de su afición en el . Christian Scott (Mets): El diestro de los Mets asume el reto de frenar la potente ofensiva de los Bombarderos del Bronx. Aunque mantiene un récord nivelado (4-4), su efectividad de 3.81 refleja apariciones sólidas donde ha demostrado efectividad para retirar bateadores en momentos clave.

Alineaciones

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Yankees