¡Mañana vuelve la gozadera! Ocho transformaciones sacudirán el segundo Show de Tu Cara Me Suena 2026

¿Ya están listos para la segunda noche? Cambios radicales de género, grandes retos vocales y caracterizaciones extremas cobrarán vida este miércoles 26 de agosto a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Que nadie guarde todavía los gritos, los memes ni los pasos de baile, porque esto apenas comienza! Mañana regresa Tu Cara Me Suena 2026 con un segundo show que promete venir con más fuerza, nuevos retos y ocho transformaciones completamente diferentes.

El clonador vuelve a echar humo, los camerinos ya se llenan de ensayos y cada participante trabaja para conseguir que su propia identidad desaparezca cuando se enciendan las luces.

Después de un estreno cargado de música, humor y sorpresas, el MEGA más visto de PANAMÁ prepara una nueva noche para disfrutar en familia y comprobar quién logró aprender de su primera experiencia sobre el escenario.

La gala inaugural dejó la vara alta: conocimos a La Ministra como la cuarta jurado, Anarkelys Arias consiguió la primera victoria de la temporada y Rikiplops conquistó el respaldo del público. Sin embargo, en esta competencia no hay demasiado tiempo para quedarse celebrando. El pulsador habló, los personajes fueron asignados y ahora toca comenzar nuevamente desde cero.

El pulsador no vino a hacer amigos

Las primeras transformaciones permitieron conocer las fortalezas de cada participante, pero los retos del segundo show parecen diseñados para sacarlos todavía más de su zona de confort.

Quienes se apoyaron en la voz ahora tendrán que enfrentarse al baile. Quienes conquistaron con su actitud deberán modificar completamente su personalidad y hasta habrá participantes que tendrán que cambiar de género para lograr una caracterización convincente.

Anarkelys Arias pasará de la intensidad salsera de La India al espectáculo internacional de Beyoncé. Después de ganar el primer show, la presión aumenta: tendrá que combinar voz, baile, seguridad y presencia escénica para defender su lugar frente a una de las transformaciones más exigentes de la semana.

Rikiplops, elegido como el favorito del público tras convertirse en Vicente Fernández, dejará el traje de charro para transformarse en Paquita la del Barrio. El cambio promete ser extremo y requerirá una caracterización capaz de borrar por completo al creador de contenido.

Por su parte, Vicente Chávez cambiará el rock and roll de Elvis Presley por las rimas, la dicción y la actitud de Residente. La energía continuará siendo fundamental, pero esta vez deberá dominar cada palabra y apropiarse de una interpretación completamente distinta.

Del pop al merengue: aquí habrá de todo

La variedad será una de las protagonistas de la noche. Maisa Pérez Condacín viene de mover las caderas como Shakira y ahora enfrentará la potencia vocal de Christina Aguilera. Su próximo personaje promete exigirle respiración, control y mucha seguridad para defender cada nota.

Israel “Ñero” Berastegui dejará atrás el dramatismo de Raphael para entrar en el mundo del merengue como Elvis Crespo. Si durante el estreno estuvo a punto de perder el equilibrio al salir del clonador, esta vez tendrá que agarrarse bien, porque su nuevo reto no le permitirá quedarse quieto.

La transformación también cambiará el rumbo de Ale Merod. Después de asumir la exigente coreografía de Madonna, deberá sacar su faceta más rebelde y rockera para convertirse en Alejandra Guzmán.

El Urri, quien ha reconocido que el baile puede convertirse en uno de sus mayores dolores de cabeza, recibió precisamente un personaje que exige movimiento: El Símbolo. El reto pondrá a prueba su coordinación, su resistencia y su capacidad para defender una presentación llena de energía.

Mientras tanto, Yamilka Pitre pasará de la elegancia y las notas altísimas de Whitney Houston, a una nueva identidad como Yainubis. Después de emocionar al jurado en su debut, tendrá que demostrar que también puede sorprender desde un registro diferente.

Ocho transformaciones y una mesa que no perdona detalles

Los participantes ya saben que delante de ellos tendrán cuatro miradas muy distintas. Dímelo Flow, Sandra Sandoval, Emilio Regueira y La Ministra estarán atentos a la afinación, los movimientos, la actitud y el parecido conseguido durante cada número.

En el primer show hubo elogios, lágrimas, piropos y ocurrencias, pero también quedó claro que una buena reacción no garantiza automáticamente la puntuación más alta. Cada respiración, cada gesto y cada paso de baile puede cambiar el resultado.

Además de las puntuaciones del jurado, los participantes y el público volverán a tener parte en la decisión final. Por eso, las barras deberán mantenerse pendientes de las instrucciones que aparezcan durante el programa para apoyar a sus favoritos.

¿Ya están listos para el segundo show?

Las canciones, los vestuarios, las coreografías y el orden de las presentaciones todavía guardan sus propias sorpresas. Lo único seguro es que mañana volveremos a ver ocho caras conocidas desaparecer frente a nuestros ojos.

La cita es mañana, miércoles 26 de agosto, a las 8:00 p. m., por TVN y TVN Pass. El programa también podrá seguirse por YouTube y escucharse a través de 96.5 FM.

Prepara tu barra, mantén el celular cerca y avísale al grupo de WhatsApp, porque cada temporada se disfruta mejor acompañada. El clonador está listo y los famosos ya trabajan para venir con más fuerza.

¿Quién conseguirá dejarnos con la boca abierta en el segundo show? ¡Mañana lo descubriremos!