EN MINUTOS, todo listo para arrancar el segundo show de Tu Cara Me Suena 2026

¡Las luces ya están encendidas y el maquillaje listo! Descubre las increíbles transformaciones de Beyoncé, Paquita la del Barrio, Residente y más, esta noche a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y Youtube.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡La espera está por terminar! Los últimos ensayos están en marcha, los camerinos comienzan a transformarse y ocho famosos se preparan para abandonar nuevamente sus propias identidades.

Después de un estreno cargado de sorpresas, el pulsador volvió a hacer de las suyas y puso a prueba a Anarkelys Arias, Vicente Chávez, Rikiplops, Maisa Pérez Condacín, El Urri, Ale Merod, Israel “Ñero” Berastegui y Yamilka Pitre.

La tabla del primer show quedó apretada y dejó claro que nadie puede confiarse. Anarkelys comenzó la temporada con una victoria gracias a su transformación en La India, mientras que Rikiplops conquistó el respaldo del público al convertirse en Vicente Fernández.

Sin embargo, esta competencia no permite vivir demasiado tiempo de los triunfos pasados. Cada gala representa un nuevo comienzo y una oportunidad para que las posiciones cambien por completo.

¡Mantén esta página abierta porque falta muy poco para que se encienda el clonador!